Dwoje aktywistów przedstawiających się jako obrońcy środowiska w czwartek urządzili protest przed słynną antyczną rzeźbą „Grupa Laokoona” w Muzeach Watykańskich pod hasłem „Nie dla gazu, nie dla węgla”. Uczestnicy akcji zostali szybko stamtąd usunięci, a najgłośniej skrytykowała ich zachowanie przewodniczka oprowadzająca wycieczkę.

To kolejny taki protest obrońców środowiska z ruchu Ostatnie Pokolenie. Wcześniej przykleili dłonie do szyby ochraniającej obraz Sandro Botticellego „Wiosna” w Galerii Uffizi we Florencji.

Akcja przed Grupą Laokoona wywołała zainteresowanie turystów zwiedzających papieskie kolekcje, a także protest jednej z włoskich przewodniczek. Nogą odsunęła ona stanowczo rozłożony na podłodze plakat i głośno powiedziała, co sądzi o takim zachowaniu.

Interweniowali pracownicy personelu, którzy usunęli kobietę i mężczyznę, stojących przy rzeźbie, oraz wspierające ich osoby.

W trakcie trwającego kilka minut protestu jego uczestnicy mówili, że należy sprzeciwić się planom ponownego otwarcia elektrowni węglowych i wydobycia gazu ziemnego we Włoszech.

In this statue we see Laocoon, the priest who tried to warn troians about the greeks' plot of the troian horse. He was ignored and Troy was conquered.

Today activists are trying to warn humanity, but they are ignored and repressed just the same. #ClimateEmergency #rome pic.twitter.com/itVIsaWDPH

— Ultima Generazione (@UltimaGenerazi1) August 18, 2022