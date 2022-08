REKLAMA

Prawo i Sprawiedliwość oficjalnie poparło kandydaturę Marka Wesołego na prezydenta Rudy Śląskiej. Przedterminowe wybory odbędą się we wrześniu.

W związku ze śmiercią dotychczasowej prezydent Rudy Śląskiej Grażyny Dziedzic, 11 września odbędą się przedterminowe wybory. Zgłosiło się do nich 12 komitetów wyborczych.

Nie będzie wśród nich komitetu PiS, natomiast partia rządząca oficjalnie poparła kandydata, który będzie startował z własnego komitetu. To Marek Wesoły.

„Chciałem udzielić mu w imieniu Prawa i Sprawiedliwości poparcia. On kandyduje z własnego komitetu, ale to w żadnym razie nie ogranicza tego poparcia. My w pełni pana Marka Wesołego popieramy” – zadeklarował prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Wesoły kandydował już dwukrotnie na stanowiska prezydenta Rudy Śląskiej w 2014 i 2018 roku. W obu przypadkach bez powodzenia, natomiast za drugim razem wszedł do II tury. Od 2019 roku jest posłem na Sejm.

„Wierzymy, że tym razem odniesie sukces. Jest człowiekiem, który w tym mieście może zrobić wiele dobrego. Ma doświadczenie biznesowe, doświadczenie polityczne, czyli wszystko, co jest potrzebne, żeby dobrze wypełniać funkcję prezydenta stutysięcznego miasta” – dodał Kaczyński.

Oficjalna lista kandydatów w wyborach na prezydenta Rudy Śląskiej nie jest jeszcze znana. Termin składania dokumentów do Miejskiej Komisji Wyborczej upływa 17 sierpnia. By móc wystartować, należy przedstawić 3 tysiące podpisów. Osoba wybrana we wrześniu stanowisko obejmie na 1,5 roku. Później odbędą się ponowne – zgodnie z pierwotnym harmonogramem – wybory.