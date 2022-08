REKLAMA

Wielka wyprzedaż połączona ze spotkaniami z autorami, wystawami, kinem plenerowym i innymi atrakcjami to pierwsze tego typu wydarzenie w historii działalności Instytutu Pamięci Narodowej.

Inauguracja wydarzenia nastąpi już w sobotę 20 sierpnia 2022 r. Tego dnia w magazynie centralnym w Warszawie oraz w 8 oddziałach IPN w Polsce rozpoczniemy wielkie święto książki. Będzie to okazja do zakupu naszych wydawnictw, ale też do międzypokoleniowych rozmów o przeszłości. Zapraszamy zarówno dojrzałych pasjonatów historii, jak i najmłodszych gości.

Na odwiedzających czekać będzie aż 950 tytułów. Przez kolejnych 12 dni będzie można kupić bestsellerowe książki o 40% taniej, ceny niektórych z nich zaczynają się już od złotówki. Wiele z nich nie będzie już wznawianych, dlatego to ostatnia szansa na uzupełnienie domowej biblioteczki.

Wszystkie oddziały IPN w Polsce przygotowały bogaty program wydarzeń towarzyszących podczas inauguracji Dni Wydawnictwa IPN, dlatego już teraz zapraszamy do odwiedzania księgarni IPN.

Harmonogram:

20 sierpnia 2022, godz. 10.00–16.00 – wielka inauguracja

Warszawa, ul. Kłobucka 21 (magazyn centralny)

Białystok, ul. Warsztatowa 1A

Bydgoszcz, ul. Teskowej 1

Gdańsk, al. Grunwaldzka 216

Kraków, ul. Dunajewskiego 8

Lublin, ul. Staszica 22A

Poznań, ul. Rolna 45A

Szczecin, ul. Janickiego 30

Wrocław, pl. Solny 8/9

20–26 sierpnia 2022 – sprzedaż we wszystkich 13 księgarniach stacjonarnych IPN w całej Polsce

26–31 sierpnia 2022 – oferta dostępna online

Inauguracja w magazynie centralnym książek IPN (Warszawa, ul. Kłobucka 21)

Będziemy na Państwa czekać 20.08.2022 w godzinach 10.00–16.00 przy ulicy Kłobuckiej 21 na warszawskim Służewcu. Na tę wakacyjną sobotę przygotowaliśmy dla Państwa następujące wydarzenia:

jedyna okazja wstępu do magazynu książek Wydawnictwa IPN, gdzie wszyscy nasi goście będą mogli zakupić publikacje (ponad 950 tytułów) w niesamowicie atrakcyjnych cenach: cała oferta wydawnicza taniej o 40% , szeroka oferta publikacji już od 1 zł; wycieczka po zakątkach Archiwum IPN, pełnych tajemnic i niesamowitych historii, które zostaną przedstawione przez naszych pracowników (wejście o godz. 12.00 oraz 14.00, liczba biletów ograniczona); spotkania z naszymi autorami i redaktorami; interesujące wystawy prezentujące wiedzę nie zawsze powszechnie znaną, choć ważną, niejednokrotnie będącą efektem długoletnich badań naukowych; podróż w czasie dzięki grupom rekonstrukcyjnym; poznanie pracy rysowników – o swojej pasji opowie Krzysztof Wyrzykowski (godz. 11.00–14.00); odpoczynek w kinie plenerowym; relaks na wygodnych leżakach; dla najmłodszych gości – atrakcyjne zabawy z nagrodami, wspólne malowanie flagi i godła, gry edukacyjne. https://facebook.com/events/ s/dni-wydawnictwa-ipn-20-31-si er/375954541354195/