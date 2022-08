REKLAMA

Śmiertelność kobiet w ciąży wzrosła w Portugalii do nienotowanego od 38 lat poziomu – podały w piątek portugalskie media, przypominając o pogarszającej się sytuacji na szpitalnych izbach położniczych, co ma sugerować czytelnikowi przyczynę tragiczne sytuacji. To musi być sytuacja na izbach położniczych, no bo co innego?

Według szacunków rządowej agendy Generalnej Dyrekcji Zdrowia (DGS) w Lizbonie tylko od stycznia do początku czerwca 2022 r. w Portugalii zmarło 17 kobiet w ciąży, w tym 13 – podczas pobytu w szpitalach.

Jak przekazała w piątek rozgłośnia Observador, fenomen wysokiej śmiertelności kobiet stał się już przedmiotem śledztwa wszczętego z inicjatywy DGS.

Stołeczne radio przypomniało, że w tym roku w Portugalii doszło do tymczasowego zamknięcia kilkudziesięciu izb położniczych w szpitalach w różnych dystryktach kraju. Sytuacja ta doprowadziła do konieczności przemieszcza się wielu ciężarnych do placówek medycznych oddalonych o kilkaset kilometrów od miejsca zamieszkania pacjentek.

Portugalskie Stowarzyszenie Praw Kobiet Ciężarnych szacuje, że w 2022 r. z powodu zamknięcia szpitalnej izby przyjęć swoje dziecko podczas porodu straciły co najmniej dwie kobiety. Do tragicznych zdarzeń doszło w miastach Caldas da Rainha oraz Santarem.

A może to tylko koincydencja?