W ostatnim tygodniu miały miejsce jedynie minimalne zmiany w kontroli terytoriów wzdłuż linii frontu między Rosją a Ukrainą i jest mało prawdopodobne, by w najbliższym sytuacja uległa istotnej zmianie – przekazało w sobotę brytyjskie ministerstwo obrony.

„Ostatni tydzień przyniósł jedynie minimalne zmiany w kontroli terytorialnej wzdłuż linii frontu. W Donbasie, po niewielkich postępach od początku sierpnia, siły rosyjskie zbliżyły się do obrzeży miasta Bachmut, ale nie wdarły się jeszcze na teren zabudowany.

Rosja nie podjęła większych wysiłków w celu posunięcia się w sektorach Zaporoża i Charkowa. Na południowym zachodzie ani siły ukraińskie, ani rosyjskie nie poczyniły postępów na linii frontu w Chersoniu. Jednak coraz częstsze eksplozje za liniami rosyjskimi prawdopodobnie wywierają presję na rosyjską logistykę i bazy lotnicze na południu” – napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

„Jest mało prawdopodobne, aby w ciągu najbliższego tygodnia sytuacja uległa istotnej zmianie. Siły rosyjskie są na razie prawdopodobnie przygotowane jedynie do podejmowania ograniczonych lokalnych szturmów, rzadko angażujących więcej niż kompanię wojsk. Jednak w najbliższych miesiącach inicjatywa będzie należała do tej strony, która zdoła wygenerować wiarygodne, zaangażowane siły do działań ofensywnych” – dodano.