Do Komendy Głównej Policji trafiła dokumentacja dotycząca Franciszka Sterczewskiego. Wysłała ją poznańska policja. Jest to pierwszy krok przed wnioskiem o uchylenie posłowi immunitet. Chodzi o zdarzenie z końca czerwca, gdy nietrzeźwy parlamentarzysta miał jechać rowerem.

Z wnioskiem o uchylenie immunitetu poselskiego formalnie wystąpić może tylko Komenda Główna Policji. Poseł Koalicji Obywatelskiej Franciszek Sterczewski ma zaś odpowiadać m.in. za jazdę rowerem po alkoholu, brak oświetlenia, poruszanie się środkiem jezdni – a nie przy krawędzi – oraz niewykonywanie poleceń funkcjonariuszy.

Przypomnijmy, że do zatrzymania rowerzysty Sterczewskiego doszło w nocy z 27 na 28 czerwca na ul. Głogowskiej w Poznaniu. Funkcjonariusze wyczuli od niego woń alkoholu, jednak parlamentarzysta nie chciał dmuchać w alkomat, zasłaniając się immunitetem poselskim. Po tym, jak policjanci chcieli sprawdzić ilość alkoholu w wydychanym powietrzu, Sterczewski powiedział: „Ja dziękuję”, a następnie pokazał legitymację poselską. Policjant zaś stwierdził, że od posła „jest wyczuwalna bardzo silna woń alkoholu”.

Przed zatrzymaniem poseł i przewodniczący parlamentarnego zespołu ds. transportu rowerowego jechał zygzakiem i bez włączonych świateł. Jak tłumaczył, „wyładowała mu się bateryjka”.

Ostatecznie poseł przypiął rower w miejscu, w którym zatrzymali go policjanci, i poszedł dalej pieszo.

Po medialnych doniesieniach na temat tych zdarzeń Sterczewski przeprosił. W ramach zadośćuczynienia obiecał wpłacić 5000 zł na pomoc ofiarom wypadków. Zapowiadał też, że zrzeknie się immunitetu.

Zgodnie z nowym taryfikatorem za jazdę rowerem w stanie nietrzeźwości grozi mandat w wysokości 2500 złotych, a po spożyciu mniejszej ilości alkoholu (0,2-0,5 promila) – w wysokości 1000 złotych.

Poznańska policja dopiero teraz przesłała do KGP odpowiednie dokumenty. Nie wiadomo, kiedy stołeczni policjanci je przeanalizują ani kiedy Komenda Główna wystąpi z formalnym wnioskiem do marszałek Sejmu o zgodę na pociągnięcie Sterczewskiego do odpowiedzialności.

Oprócz tego, że poseł KO jest przewodniczącym parlamentarnego zespołu ds. transportu rowerowego, jest także wiceprzewodniczącym zespołów ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego i walki z wykluczeniem transportowym. Ponadto należy m.in. do komisji infrastruktury i podkomisji ds. transportu drogowego, drogownictwa, bezpieczeństwa ruchu drogowego i poczty.