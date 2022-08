REKLAMA

W „Śniadaniu Rymanowskiego w Polsat News i Interii” poseł Konfederacji Konrad Berkowicz odniósł się do dyskusji na temat Odry. Jak podkreślał, sytuacja ta idealnie obrazuje stan instytucji państwowych i sposób działania rządzących.

– Politycy oczywiście nie powinni dyskutować między sobą, co się stało w Odrze, bo ani się na tym nie znają ani nie od tego są. Natomiast możemy dyskutować o tym, co widać na tym przykładzie, jak w soczewce, nie pierwszy raz widać stan instytucji państwowych i sposób działania rządu – wskazał.

Dalej Berkowicz wymieniał kolejne przykłady. – Jeżeli w jednym dniu wiceminister mówi, że on się wykąpie w tej rzece i zaprasza tam dzieci a na drugi dzień Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysyła ostrzeżenia, żeby się do niej nie zbliżać, no to mamy nie pierwszy raz sytuację, w której rząd, instytucje państwowe, się całkowicie kompromitują – ocenił poseł Konfederacji.

– Mieliśmy tak w czasie stanu epidemii, kiedy mieliśmy ciągle sprzeczne informacje, zmieniające się. Teraz mamy świeży przykład. Dwa tygodnie temu wiceminister zdrowia mówi, że czas traktować wiadomą chorobę, jak zwykłą grypę, a kilka dni wcześniej Ministerstwo Zdrowia mówi, że zakupuje właśnie kilkanaście milionów szczepionek, mimo że kilka (milionów – przyp. red.) już zutylizowało, a kilkadziesiąt milionów zalega w magazynach – dodał.

– Pan Glapiński mówi wiele miesięcy, że nie będzie podwyżek stóp procentowych, ludzie, którzy jeszcze cokolwiek poważnie traktują instytucje państwowe, biorą kredyty, po czym pan Glapiński podwyższa stopy procentowe i ludzie mają problem – wyliczał Berkowicz.

– Czas przestać poważnie traktować instytucje państwowe obecne, obecny rząd i zmienić po prostu ten system a nie teraz w ogóle tracić uwagę z poważnych problemów, dyskutując o szczegółach, na których nikt z nas tutaj się dobrze nie zna – skwitował polityk Konfederacji.