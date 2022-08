REKLAMA

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem na niedzielę po południu dla 10 województw i jedno ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami rano oraz ostrzeżenia o intensywnych opadach i upałach.

W niedzielę rano IMGW wydało ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami z gradem dla trzech zachodnich powiatów województwa łódzkiego. Chodzi o powiaty: sieradzki, wieluński i wieruszowski. Tam w niedzielę rano prognozowane są burze, które dość szybko przemieszczą się z południa na północ regionu. Burzom miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 mm do 50 mm, oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad.

W województwie łódzkim zostało też wydane ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla 17 powiatów. Chodzi o powiaty: bełchatowski, kutnowski, łaski, łęczycki, łódzki wschodni, pabianicki, pajęczański, piotrkowski, poddębicki, radomszczański, sieradzki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, zgierski, Łódź i Piotrków Trybunalski. Prognozowane są tam po godz. 12.00 burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami po godzinie 12.00 zostały wydane też dla województw kujawsko-pomorskiego, podkarpackiego, pomorskiego, małopolskiego, mazowieckiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego.

W województwie kujawsko-pomorskim ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami po godzinie 12.00 dotyczy 13 powiatów we wschodniej części województwa. Chodzi o powiaty: aleksandrowski, brodnicki, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, radziejowski, rypiński, toruński, wąbrzeski, włocławski, Toruń i Włocławek. Trzech powiatów w zachodniej części województwa rano obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu. Chodzi o powiaty: nakielski, sępoleński, żniński. Prognozowane są tam opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Prognozowana wysokość opadów łącznie z opadami, które występowały w dzień, od 30 mm do 50 mm.

W województwie pomorskim ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem po południu dotyczy czterech powiatów we wschodniej części województwa. Chodzi o powiaty: kwidzyński, malborski, nowodworski, sztumski. Pięciu powiatów w zachodniej części województwa rano dotyczy ostrzeżenie pierwszego stopnia o intensywnych opadach deszczu. Chodzi o powiaty: bytowski, chojnicki, człuchowski, słupski i Słupsk.

W województwie śląskim ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem po południu dotyczy 22 powiatów w północnej części województwa. Chodzi o powiaty: będziński, bieruńsko-lędziński, częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, tarnogórski, zawierciański, Bytom, Chorzów, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze. 14 powiatów na południowym-zachodzie województwa dotyczy ostrzeżenie drugiego stopnia przed silnym deszczem z burzami. Chodzi o powiaty: bielski, cieszyński, gliwicki, mikołowski, pszczyński, raciborski, rybnicki, wodzisławski, żywiecki, Bielsko-Biała, Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory. Na obszarze tych 14 powiatów prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 50 mm do 80 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 70 km/h, możliwy grad.

W województwie wielkopolskim ostrzeżenie pierwszego dnia przed burzami z gradem od godziny 12.00 dotyczy 5 powiatów. Chodzi o powiaty: kaliski, kolski, koniński, turecki, Konin. Dla wszystkich powiatów w województwie rano obowiązuje rano ostrzeżenie drugiego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu. Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów od 50 mm do 70 mm.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem od godziny 12.00 w województwie mazowieckim dotyczy sześciu powiatów w północno-zachodniej części województwa. Chodzi o powiaty: gostyniński, mławski, płocki, sierpecki, żuromiński, Płock.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem od godziny 12.00 w województwie świętokrzyskim dotyczy czterech powiatów w zachodniej części województwa. Chodzi o powiaty: jędrzejowski, kazimierski, pińczowski, włoszczowski.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem od godziny 12.00 w województwie warmińsko-mazurskim dotyczy 13 powiatów w zachodniej i centralnej części województwa. Chodzi o powiaty: bartoszycki, braniewski, działdowski, elbląski, iławski, kętrzyński, lidzbarski, nidzicki, nowomiejski, olsztyński, ostródzki, Elbląg, Olsztyn.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem w województwie małopolskim dotyczy wszystkich powiatów.

W województwie podkarpackim ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami po godzinie 12.00 dotyczą pięciu powiatów na południu województwa. Chodzi o powiaty: bieszczadzki, jasielski, krośnieński, leski i sanocki. Dla całego województwa podkarpackiego wydano też ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach. Prognozuje się, że temperatura maksymalna w dzień wyniesie w większości powiatów od 30 do 34 st. C, a w dwóch powiatach od 29 do 31 st. C.