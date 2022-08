REKLAMA

W niedzielnej pielgrzymce kobiet i dziewcząt w Piekarach Śląskich 21 sierpnia uczestniczyło około 60 tys. wiernych (szcunek policji). Pielgrzymka do sanktuarium Matki Bożej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej zgromadziła tysiące mieszkanek Śląska i innych regionów.

Centralnym punktem była przedpołudniowa Msza św. na piekarskiej Kalwarii, której przewodniczył metropolita warmiński abp Józef Górzyński. Wcześniej słowo do pątniczek skierował metropolita katowicki abp Wiktor Skworc. Przypomniał, że kobiety są przykładem, składają świadectwa wiary wychowując dzieci w miłości i w poczuciu odpowiedzialności za społeczeństwo i Kościół.



„To w waszych rękach są przyszłe powołania do kapłaństwa i życia zakonnego, których tak bardzo dzisiaj potrzeba” – apelował metropolita. Hasłem tegorocznej pielgrzymki kobiet było „Posłani w pokoju Chrystusa”.

Piekary Śląskie są ośrodkiem kultu maryjnego od kilkuset lat. Pierwsza pielgrzymka do tamtejszego sanktuarium przybyła w 1676 r. Osobno pielgrzymują niewiasty, a osobno mężczyźni i młodzieńcy. Ci drudzy byli w Piekarach 29 maja.

Majowa pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców oraz sierpniowa pielgrzymka kobiet i dziewcząt gromadzą co roku dziesiątki tysięcy wiernych i należą do najważniejszych wydarzeń religijnych na Górnym Śląsku.

„Pielgrzymki stanowe do Piekar Śląskich to nasza piękna śląska tradycja, którą chcemy pielęgnować i podtrzymywać. Od wielu lat w maju do Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej przybywają mężczyźni, a w sierpniu w niedzielę po uroczystości Wniebowzięcia NMP pielgrzymują właśnie kobiety” – wyjaśniał ks. Tomasz Wojtal, rzecznik archidiecezji katowickiej.

Źródło: PAP