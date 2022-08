REKLAMA

Pia Skrzyszowska zdobyła złoty medal lekkoatletycznych mistrzostw Europy w Monachium w biegu na 100 m przez płotki. Czasami zawodzą „pewniacy”, ale rekompensują to „niespodzianki”. Polka świetnie wystartowała i nie popełniła błędu do końca.

Srebro wywalczyła Węgierka Luca Kozak, a brąz Szwajcarka Ditaji Kambundji. Tuż za podium znalazł się Holenderka Nadine Visser. Czas Polki to 12,53, gorszy jedynie o 0,02 sekundy od jej rekordu życiowego.

21-letnia Pia Skrzyszowska to olimpijka z Tokio 2020 i młodzieżowa mistrzyni Europy z Tallina 2021. Od 2019 jest zawodniczką AZS-AWF Warszawa, jej trenerem jest ojciec, Jarosław Skrzyszowski. To jej największy sukces w zawodach seniorskich. Polka wystartowała jeszcze pół godziny później w sztafecie 4×100.

13 medal zdobyła polska sztafeta męska 4×100 i był to krążek brązowy. Wygrali Brytyjczycy, a po srebro sięgnęli Francuzi. Sztafeta niewiast na tym samym dystansie zdobyła srebro. W sumie mamy 14 medali, w tym 3 złote, 6 srebrnych i 5 brązowych.

