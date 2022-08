REKLAMA

Aktywistce feministycznej z Norwegii grożą trzy lata więzienia za tweet o tym, że mężczyzna nie może być… lesbijką. Skargę do sądu wniósł transseksualny mężczyzna, który identyfikuje się właśnie jako lesbijka. Poczuł się obrażony i uznał jej wpis za transfobiczny, a to już współcześnie przestępstwo.

Czy więcej bzdur genderowych, tym łatwiej o podpadnięcie jakiejś literce ze skrótu LGBT. Wygląda na to, że ta „tęczowa” rewolucja zaczyna zjadać swoje dzieci. O sprawie napisał politolog i socjolog z Quebecu Joseph Facal na łamach „Journal de Montréal”.

Norweżka Christine Marie Jentoft urodziła się jako mężczyzna, ale została aktywistką trans i identyfikuje się obecnie jako lesbijka. Z kolei Christina Ellingsen to aktywistka feministyczna i oburzyła się w internecie, że Jentoft wykorzystuje swoją organizację do promowania dziwnego pomysłu, że mężczyzna może być lesbijką.

To odprysk szerszego buntu feministek, które widzą w działaniach osób trans niepokojące elementy wykorzystywania i dyskryminacji prawdziwych kobiet. Przypomnijmy, że dotyczy to np. rywalizacji sportowej, krępującego korzystania ze wspólnych toalet, czy szatni. Zbuntowane feministki, często lesbijki, ochrzczono nawet negatywną nazwą TERF.

Norweski aktywista trans składa skargę, dochodzenie jest w toku, a pierwsze informacje związane ze sprawą wskazują, że sprawa jest poważna, Christinie Ellingsen grożą trzy lata więzienia. Zarzut dotyczy bowiem „mowy nienawiści” w Internecie. W 2021 r. norweskie prawo wprowadziło kategoryzację płci w sprawach o przestępstwa z nienawiści.

Doprowadziło to do pojawienia się przypadków, w których osoby, które np. mówiły zgodnie z nauką, że są tylko dwie płcie, podpadają pod paragraf KK. „Możemy używać sobie dowolnych definicji, ale nie zmienia to podstawowej rzeczywistości biologicznej” – komentował sprawę socjolog Joseph Facal, wskazując na aberracje, które prowadzą do tego, że można będzie pójść do więzienia za powiedzenie, iż to tylko kobiety rodzą dzieci, a płeć biologiczna jest binarna i niezmienna.

Źródło: Valeurs/ Journal de Montréal