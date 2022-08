REKLAMA

Poseł Konfederacji Krzysztof Bosak na antenie wRealu24 skomentował słowa „ministra pandemii” Adama Niedzielskiego. Kilka dni temu szef MZ ujawnił w Polsat News, kiedy zapadnie decyzja o „zakończeniu pandemii”.

Niedzielski był pytany w Polsat News, co się musi wydarzyć, żebyśmy mogli w Polsce ogłosić „koniec pandemii”. – Myślę, że przede wszystkim ani polski minister zdrowia ani… w sensie tutaj, lokalnie nie jesteśmy od ogłoszenia końca pandemii. To jest decyzja, którą pewnie będziemy podejmowali na forum międzynarodowym, na forum WHO – przyznał Niedzielski.

REKLAMA

Do tych słów „ministra pandemii” odniósł się poseł Konfederacji.

– On (Niedzielski – przyp. red.), jako minister polskiego rządu, będzie czekał, co postanowią inni i to, co postanowią inne państwa i inne czynniki niepaństwowe, on nazwie „decyzją na poziomie międzynarodowym” i ta decyzja będzie dla niego wiążąca. Taka jest mniej więcej jego postawa – podsumował Bosak.

Dalej nazwał to „gestem lojalnościowym wobec globalistów”. – Podejście podmiotowe, patriotyczne to byłoby takie, w którym minister państwa polskiego stwierdza: trwa na ten temat debata międzynarodowa, stanowisko naszego państwa jest takie i takie. I będziemy (…) na forum międzynarodowym szukać sojuszników, aby to stanowisko stało się międzynarodowym standardem – wyjaśnił.

– To byłoby podejście zgodne z deklarowanym przez PiS wstawaniem z kolan. Jeżeli przychodzi minister i w sprawie, która jest przedmiotem debaty międzynarodowej, on mówi: ja zaczekam, co tam postanowią inni – dodał Bosak.

Jak podkreślił, w Konfederacji niektórzy mówią, że jest to „pełzanie” a nie „wstawanie z kolan”. – Kładziemy się i czekamy aż nam przyślą instrukcje. Jak nam przyślą instrukcje, to będziemy je w Polsce realizować. Bo tak zdecydowali – jak to mówi Grzegorz Braun – starsi i mądrzejsi – dodał.

– To jest naprawdę dla mnie niepojęte, tzn. spalić się ze wstydu powinien polityk, który przychodzi do mediów udzielić wywiadu i wypowiada takie słowa. To już lepiej nie chodzić do mediów, nie udzielać żadnego wywiadu – skwitował Bosak.

„Kładziemy się i czekamy, aż nam przyślą instrukcje. Jak nam przyślą instrukcje, to będziemy je w Polsce realizować” – Komentarz do wypowiedzi @a_niedzielski posła @krzysztofbosak pic.twitter.com/R2hHTOnW3u — Wolność__Słowa (@WolnoscO) August 22, 2022