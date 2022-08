REKLAMA

Do portu w Kłajpedzie wpłynął okręt desantowy Stanów Zjednoczonych typu Wasp – USS Kearsarge. Minister obrony Arvydas Anuszauskas oświadczył, że ta wizyta największego w historii amerykańskiego okrętu wojennego na Litwie świadczy o przywództwie USA w zapewnianiu bezpieczeństwa w regionie bałtyckim.

„Obecność okrętu tutaj, w porcie w Kłajpedzie, w czasie, gdy trwa przerażająca agresja Rosji przeciwko narodowi Ukrainy, pokazuje determinację i przywództwo Stanów Zjednoczonych w zapewnianiu bezpieczeństwa w regionie bałtyckim i oczywiście na samym Morzu Bałtyckim” – powiedział w poniedziałek minister dziennikarzom na pokładzie amerykańskiego okrętu.

Minister, wskazując na „zmieniającą się sytuację bezpieczeństwa wokół nas na wschodniej granicy NATO” i rosnące „zagrożenia dla całego demokratycznego świata”, podkreślił, że demonstracja gotowości „obrony każdego centymetra terytorium państw członkowskich NATO jest bardzo ważna dla Litwy i jej mieszkańców”.

Według ambasadora USA na Litwie Roberta Stuarta Gilchrista, amerykański okręt przebywa na Bałtyku od kilku miesięcy, brał udział w ćwiczeniach Baltops i demonstruje wcielanie w życie stanowiska wzmocnienia bezpieczeństwa regionu, wyrażonego na szczycie NATO w Madrycie.

„Nasze zaangażowanie i zaangażowanie NATO dotyczy nie tylko obszaru lądowego, ale także Morza Bałtyckiego, które jest głównym korytarzem handlu, żeglugi i obrony” – powiedział dyplomata.

Okręt desantowy klasy Wasp USS Kearsarge jest okrętem flagowym 22. Morskiej Jednostki Ekspedycyjnej USA. Statek ma 257 metrów długości i 60 metrów szerokości, może poruszać się z prędkością 22 węzłów (41 km/h). Okręt jest uzbrojony w standardowe dla klasy Wasp uzbrojenie wielozadaniowego amfibijnego okrętu szturmowego. Załoga statku liczy ponad 2 000 osób, ale na pokładzie przebywa jednocześnie do 1 500 jej członków.

USS Kearsarge został zaprojektowany tak, aby pomieścić poduszkowce do szybkiego przemieszczania oddziałów oraz samoloty uderzeniowe AV-8B Harrier do bliskiego wsparcia lotniczego sił uderzeniowych. Ponadto może przenosić do 26 helikopterów US Navy.

