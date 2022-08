REKLAMA

Mecenas Jacek Wilk z Konfederacji skomentował sprawę usunięcia kanału telewizji wRealu24 z serwisu YouTube.

W sobotę 20 sierpnia kanał telewizji internetowej wRealu24 został usunięty przez serwis YouTube. Zniknął również profil zapasowy wRealu24 2. O ile wcześniej dochodziło do aktów cenzury pod postacią tymczasowych banów, tak teraz telewizja po prostu wyparowało z platformy. Przypomnijmy, że stację Marcina Roli oglądały codziennie setki tysięcy Polaków.

W poniedziałek politycy Konfederacji zorganizowali w Sejmie kolejną konferencję prasową poświęconą cenzurze tzw. Big Tech, czyli globalnych korporacji, które rzecz jasna uderzają w środowiska prawicowe i konserwatywne. Na miejscu obecni byli dwaj posłowie Konfederacji Grzegorz Braun i Robert Winnicki, Tomasz Grabarczyk, mec. Jacek Wilk, a także przedstawiciele mediów, m.in. redaktor naczelny wRealu24 Marcin Rola oraz Piotr Korczarowski z eMisjaTv.

Jacek Wilk ostro o YouTube

W czasie swojego wystąpienia mec. Jacek Wilk zwrócił uwagę, że działania YouTube są w zasadzie nielegalne. Przypomniał m.in. art. 52 Konstytucji RP, który w ustępie drugim mówi, że „cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane”. Prawnik należący do Konfederacji przekonywał, że choćby w świetle tego jednego przepisu usunięcie konta wRealu24 okazuje się nielegalne. Dodał przy tym, że istnieje cały szereg innych aktów prawnych, które również zostały złamane: prawo antymonopolowe, prawo cywilne, prawo prasowe itd. Na koniec zaapelował, aby media nie milczały w tej sprawie, ponieważ cenzura będzie się tylko zaostrzać.

„Głównym problemem jest to, że państwo polskie nie potrafi przyjąć prostej zasady, że prawo obowiązuje wszystkich – w tym także zagraniczne korporacje działające i zarabiające w Polsce. Jeżeli konsekwentnie przyjmiemy takiego stanowisko, to polskie władze powinny stać na straży prawa i wymóc na korporacjach, aby one prawa przestrzegały. Zapewniamy, że jeżeli Konfederacja będzie miała wpływ na władzę, to spowoduje, że zagraniczne korporacje będą musiały przestrzegać w Polsce prawa, albo będą się musiały z Polski wynieść. Na tym polega państwo suwerenne” – podkreślił Jacek Wilk.