Radosław Majdan wściekł się na podręcznik prof. Roszkowskiego i zapowiedział, że nie ochrzci swojego syna.

Były bramkarz Radosław Majdan wypowiadał się dla „Przeglądu Sportowego”, który należy obecnie do koncernu Ringier Axel Springer. W czasie rozmowy komentował podręcznik prof. Wojciecha Roszkowskiego do nowego przedmiotu „Historia i Teraźniejszość”, czyli tzw. HiT-u. Celebryta odniósł się przede wszystkim do fragmentu poświęconego sztucznej hodowli dzieci, który lewicowo-liberalne media sprowadziły do zagadnienia in vitro (autor w tym miejscu nie używa nawet tego terminu).

Radosław Majdan nie chce ochrzcić syna

Nie da się ukryć, że Radosław Majdan nie pała sympatią do Kościoła katolickiego czy szerzej chrześcijaństwa. Jak stwierdził, zarówno on, jak i jego żona Małgorzata Rozenek już jakiś czas temu zerwali z tą instytucją za sprawą wielu nieprzemyślanych i złych wypowiedzi hierarchów. Natomiast teraz utwierdzają się w przekonaniu, że ich syn nie zostanie ochrzczony i sam podejmie decyzję co do swojej wiary, gdy osiągnie pełnoletność. Najwyraźniej HiT w wykonaniu prof. Przemysława Czarnka i jego ekipy z Ministerstwa Edukacji i Nauki nie przypadł Majdanowi do gustu.

„To jest tak absurdalne, to jest XIX w. Przez tego typu komentarze ludzie się odwracają od Kościoła. Odwrócili się w Irlandii, w Australii, odwrócą się i u nas. Na razie przez tego typu komentarze i my się odwróciliśmy od Kościoła. Dlatego też nasz syn nie będzie ochrzczony. Gdy będzie dorosły, znając stanowisko Kościoła, sam zdecyduje, czy chce być częścią tej społeczności. Myślę, że to kolejny krok naszego rządu, który ingeruje w życie ludzi, chce narzucić swoją XVII-wieczną, zaściankową narrację. To dotyczy wielu sfer życia, mamy szczucie na mniejszości, jakieś rasistowskie narracje, próba zrobienia naszego wroga z Unii Europejskiej. Była w końcu próba likwidacji wolnych mediów. To jest szaleństwo. Idziemy w stronę Węgier, które idą w stronę Białorusi” – stwierdził Radosław Majdan.