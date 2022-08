REKLAMA

Trwa rosyjskie śledztwo ws. śmierci córki Aleksandra Dugina, Darii. Przedstawiciele Rosji odrzucają możliwość nieszczęśliwego wypadku. Pojawiają się oskarżenia wobec Ukraińców o zorganizowanie zamachu. W opublikowanym w niedzielę manifeście do zabicia Duginy przyznała się, nieznana wcześniej, organizacja antyputinowska.

29-letnia Daria Dugina zginęła w nocy z soboty 20 na niedzielę 21 sierpnia w eksplozji samochodu. Oficjalne śledztwo zostało wszczęte przez Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej.

Jego wyników jeszcze nie ma, jednak w rosyjskich mediach pojawiają się teorie, mówiące o tym, kto może stać za śmiercią młodej kobiety. O podłożenie materiałów wybuchowych oskarżane są ukraińskie służby.

Alexander Dugin, Russian Mastermind behind Russia's annexation of Crimea, AKA "Putin's brains", at the scene where his daughter, Dariya Dugin, was killed when her car exploded. Most likely from an assassination attempt that meant to target Dugin himself. pic.twitter.com/jCnVfJ6jAr

W niedzielę na kanale „Rospartyzan” Rosyjska Narodowa Armia Republikańska (RNAR) opublikowała manifest, w którym oświadczyła, że to ona przeprowadziła zamach, w którym zginęła córka Aleksandra Dugina, nazywanego „mózgiem Putina”.

„My, rosyjscy działacze, wojskowi i politycy, teraz partyzanci i bojownicy Narodowej Armii Republikańskiej, wyjmujemy spod prawa podżegaczy wojennych, rabusiów i ciemiężycieli narodów Rosji!” – napisano w cytowanym przez media manifeście.

„Ogłaszamy prezydenta Putina uzurpatorem władzy i zbrodniarzem wojennym, który złamał Konstytucję, rozpętał bratobójczą wojnę między narodami słowiańskimi i skazał rosyjskich żołnierzy na pewną i bezsensowną śmierć” – dodano.

„Ubóstwo i trumny dla jednych, pałace dla innych – istota jego polityki. Wierzymy, że osoby pozbawione praw mają prawo do buntu przeciwko tyranom. Putin zostanie przez nas obalony i zniszczony!” – zadeklarowała RNAR.

And also the claim by Russia's National Republican Army that they were responsible for the killing of Dugin's daughter.

Original version & translated.

As more updates arrive, regarding who may have been behind the attack, will be posted here.#DaryaDugina #DaryaDugin #Ukraine pic.twitter.com/rUUeQuFSJs

— News in Support of Ukraine (@uasupport999) August 21, 2022