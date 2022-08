REKLAMA

Kobieta, która miała rzekomo odpowiadać za zamach na córkę Aleksandra Dugina, zdaniem Rosjan uciekła do Estonii.

29-letnia Dugina zginęła w nocy z soboty na niedzielę na podmoskiewskiej autostradzie. Samochód córki Aleksandra Dugina, kremlowskiego filozofa, nazywanego „mózgiem Putina”, nagle eksplodował.

Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) oskarża ukraińskie tajne służby o zamach na Darię Duginę. Pada nazwisko kobiety, która ma odpowiadać za śmierć córki rosyjskiego nacjonalisty – jest to rzekomo Ukrainka Natalia Wowk, urodzona w 1979 r., która „wynajmowała mieszkanie w bloku Duginy” i śledziła ją przez blisko miesiąc.

Kobieta oskarżona o zamach na Darię Dugin miała – zdaniem rosyjskich służb – brać udział w festiwalu literacko-muzycznym Tradycja, na którym Dugina była gościem honorowym. Następnie Wowk miała dokonać zamach, po czym uciekła do Estonii.

Rosja żąda, by Tallin zgodził się na ekstradycję Wowk. Inaczej – jak informuje senator Władimir Dżabarow – Estonia odczuje konsekwencje.

– To są podstawy do twardych działań przeciwko Tallinowi, ukrywającemu terrorystę – stwierdził rosyjski polityk.

