„Dla wspólnej, przyjaznej dla życia i stworzenia przyszłości nad Odrą” – to hasło wspólnego oświadczenie, które podpisali katoliccy i ewangeliccy duszpasterze Kościołów z Niemiec i z Polski.

Teraz o sprawie Odry wspomnieli już chyba wszyscy. Śniętymi rybami w rzece zainteresowali się nawet hierarchowie kościelni z Polski i z Niemiec.

Polscy i niemieccy duchowni o Odrze

Hierarchowie obu państw podkreślają, że Odra „to naturalne dobro, którego wspólnie doświadczamy po obu brzegach rzeki. Widok martwych ryb porusza ludzi daleko poza naszym regionem, nawet na skalę międzynarodową. Myślimy o wszystkich, którzy starają się zawodowo sprostać temu trudnemu zadaniu, jak i o wolontariuszach. Wszystkich obejmujemy modlitwą”.

Duchowni uważają, że obecnie Odra jest symbolem jedności między Polakami a Niemcami, a nie granicy. „Po wielu latach, w których Odra dzieliła nasze kraje, my jako chrześcijanie w ostatnich dziesięcioleciach pracowaliśmy nad tym, aby Odra była rzeką polsko-niemiecką, która łączy ludzi we wspólnym obszarze kulturowym. Razem modliliśmy się nad brzegami Odry i razem pielgrzymowaliśmy nad Odrą. Jesteśmy wdzięczni, za to, że Odra stała się ponownie bardziej naturalnym środowiskiem dla wielu gatunków ryb i roślin” – piszą duszpasterze.

Apel duchownych

„W związku z powyższym dostrzegamy potrzebę nieustannych wysiłków na rzecz poszanowania środowiska naturalnego. Zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli, aby wspólnym wysiłkiem podjąć się odbudowywania fauny i flory rzeki Odry, jej przyrodniczych, naturalnych walorów. Dostrzegamy także możliwość i potrzebę obywatelskiego wsparcia w aspekcie materialnym stosownych działań na rzecz tego pięknego pomnika przyrody, którym jest rzeka Odra i jej cała infrastruktura” – piszą kapłani.

List podpisali rzymskokatoliccy hierarchowie: arcybiskup Berlina Heiner Koch i biskup zielonogórsko-gorzowski Tadeusz Lityński, a także duszpasterze ewangeliccy: biskup ewangelickiego Kościoła Berlin-Brandenburgia-Śląskie Górne Łużyce Christian Stäblein, biskup diecezji wrocławskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego w Polsce – Waldemar Pytel, superintendentka generalna ewangelickiego Kościoła Görlitz – Theresa Rinecker i superintendent ewangelickiego Kościoła Oderland-Spree – Frank Schürer-Behrmann.