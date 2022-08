REKLAMA

Do aresztu trafił 46-latek, który w Nowej Soli (Lubuskie) podczas czynności związanych z jego zatrzymaniem zaatakował policjantów. Uderzył jednego z nich pięścią i wymachiwał szklaną butelką – poinformował we wtorek rzecznik lubuskiej policji Marcin Maludy.

– Mężczyzna usłyszał zarzut wywierania wpływu na czynności podjęte przez policjantów, znieważenia i naruszenia ich nietykalności cielesnej. Występek został dodatkowo uznany za czyn chuligański. Grozi mu teraz do trzech lat więzienia – powiedział Maludy.

Dodał, że na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy w Nowej Soli zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące.

Do tej sytuacji doszło 17 sierpnia br., w Nowej Soli. Funkcjonariusze z tamtejszej jednostki chcieli wylegitymować mężczyznę, który przypominał osobę poszukiwaną. Ten jednak zamiast udzielić odpowiedzi na pytania policjantów uderzył jednego z nich pięścią w twarz, a następnie wyciągnął zza pleców szklaną butelkę, którą zaatakował policjanta.

– Mundurowi wzywali 46-latka do zachowania zgodnego z prawem, ale ten nadal stawiał opór, znieważał interweniujących policjantów i był bardzo pobudzony i agresywny. Funkcjonariusze obezwładnili go i doprowadzili do jednostki – zrelacjonował Maludy.