Dzisiaj w Sejmie dbyła się specjalna konferencja prasowa Konfederacji, w czasie której jej przedstawiciele poruszali temat masowej imigracji. Jak wskazał obecny na miejscu poseł Robert Winnicki, według danych Eurostatu, Polska już szósty rok z rzędu jest liderem w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o sprowadzanie imigrantów na teren Wspólnoty. Politycy winą za ten stan rzeczy obarczyli obecny rząd Prawa i Sprawiedliwości.

Grzegorz Braun bije na alarm

Poseł Grzegorz Braun przekonywał o tym, że Konfederacja już od 2015 roku ostrzegała przed masową imigracją i upominała się o polski interes narodowy. Jak zaznaczył, w tym czasie na fali nastrojów społecznych podobne hasła wykorzystał obóz tzw. Zjednoczonej Prawicy, jednak finalnie zdradził wyborców. Teraz natomiast nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że PiS programowo sprowadza do Polski nachodźców, i to na szeroką skalę.

„Dziś Konfederacja jedna, jedyna stoi na tym placu boju i upomina się o to, żeby nie obciążać tymi kosztami Polaków, zwłaszcza że rząd Rzeczpospolitej Polskiej nie czyni zgoła niczego, żeby ułatwić przybycie do Polski Polakom zamieszkującym choćby Kazachstan. (…) My zatem upominamy się przede wszystkim jako polscy państwowcy o Polaków w kraju i poza granicami. Stop niekontrolowanej imigracji socjalnej. Stop ukrainizacji Polski pod pretekstem niesienia pomocy ofiarom wojny” – grzmiał Grzegorz Braun.