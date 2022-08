REKLAMA

81-letni dr Anthony Fauci, covidowy doradca Joego Bidena i guru zwolenników restrykcji i szczepień na całym świecie, poinformował w oświadczeniu, że odchodzi ze swojego stanowiska, by „zacząć nowy rozdział w mojej karierze”.

Dr Fauci do grudnia będzie jeszcze doradzał Joemu Bidenowi ws. pandemii i stał na czele Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych (National Institutes of Health).

„Ogłaszam dzisiaj, że ustąpię ze stanowisk dyrektora Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych (NIAID) i szefa Laboratorium Immunoregulacji NIAID, a także ze stanowiska głównego doradcy medycznego prezydenta Joego Bidena. Odejdę z tych stanowisk w grudniu tego roku, aby kontynuować kolejny rozdział mojej kariery” – napisał Fauci w oświadczeniu.

To nie emerytura

Fauci nie zamierza jednak zawieszać kariery. Po odejściu z publicznego stanowiska będzie dalej działał w swojej dziedzinie.

„Podczas gdy przechodzę z moich obecnych stanowisk, nie przechodzę na emeryturę. Po ponad 50 latach służby rządowej planuję kontynuować kolejny etap mojej kariery, podczas gdy wciąż mam tyle energii i pasji do mojej dziedziny. Chcę wykorzystać to, czego nauczyłem się jako dyrektor NIAID, aby nadal rozwijać naukę i zdrowie publiczne oraz inspirować i mentorować następne pokolenie liderów naukowych, którzy pomagają przygotować świat do stawienia czoła przyszłym zagrożeniom chorobami zakaźnymi” – napisał.