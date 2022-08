REKLAMA

Rekordowa liczba 1295 nielegalnych imigrantów przepłynęła w poniedziałek do Wielkiej Brytanii przez kanał La Manche bądź została wyłowiona na jego wodach – poinformowało brytyjskie ministerstwo obrony.

Dotychczas najwyższą dobową liczbą było 1185 osób, które przedostały się przez La Manche 11 listopada 2021 r., a najwyższą w tym roku – 696 osób na początku sierpnia.

REKLAMA

To oznacza, że od początku sierpnia przez La Manche przepłynęło już co najmniej 6168 nielegalnych imigrantów, a od początku tego roku – 22 670. W obu przypadkach są to niemal dwukrotnie wyższe liczby niż w analogicznym punkcie zeszłego roku, który i tak był rekordowy pod względem napływu nielegalnych imigrantów. Jest zatem niemal pewne, że całkowity tegoroczny bilans znacznie przekroczy ten z zeszłego roku – 28 526 osób.

Sądowa batalia o nielegalnych imigrantów

Brytyjski rząd miał nadzieję, że jednym ze sposobów na zatrzymanie narastającej fali imigracji będzie zawarta w kwietniu umowa z Rwandą, która pozwala na wysyłanie do tego kraju nielegalnych imigrantów przekraczających La Manche. Zgodnie z tym porozumieniem jeśli mają oni podstawy do azylu, dostaną go, ale w Rwandzie, a nie w Wielkiej Brytanii.

Jednak wskutek odwołań składanych przez prawników zaplanowany na czerwiec pierwszy lot deportacyjny się nie odbył. Tym niemniej, obydwoje kandydatów na nowego premiera – szefowa dyplomacji Liz Truss i były minister finansów Rishi Sunak – zapowiadają, że będą walczyć z nielegalną imigracją, w tym poprzez deportacje do Rwandy.

Według statystyk ministerstwa spraw wewnętrznych 76 proc. nielegalnych imigrantów, którzy w ciągu pierwszych trzech miesięcy przedostali się przez La Manche do Wielkiej Brytanii, to dorośli mężczyźni. Z kolei stacja GB News niedawno ujawniła, że coraz liczniejszy odsetek wśród nich stanowią Albańczycy, co jest związane z działalnością albańskich gangów przemytników, które w otwarty sposób reklamują się w mediach społecznościowych.