Potrzeby Ukrainy w zakresie obronności, współpraca w zakresie handlu energią elektryczną, sprawy tożsamościowo-historyczne – to według ambasadora Polski w Ukrainie Bartosza Cichockiego, główne tematy wtorkowej rozmowy prezydentów Ukrainy i Polski: Wołodymyra Zelenskiego i Andrzeja Dudy w Kijowie.

Ambasador Polski w Kijowie Bartosz Cichocki ocenił w środę w Programie Pierwszym Polskiego Radia, że wtorkowa wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Ukrainie została bardzo dobrze odebrana w tym kraju. „To jest znak wspólnoty i wsparcia. Nawet w tych najtrudniejszych dniach, kiedy wiele osób mówi o tym, że w Kijowie będzie niebezpiecznie, jest tutaj prezydent Polski, pokazuje swoją obecność, Ukraińcy to bardzo doceniają” – przekonywał.

Przypomniał, że prezydent Duda jest w Ukrainie drugim najbardziej popularnym politykiem po Wołodymyrze Zelenskim, a Polska jest niezwykle ceniona.

Pytany o tematy rozmowy prezydentów Dudy i Zelenskiego, Cichocki poinformował, że obaj prezydenci odbyli „bardzo długą rozmowę w cztery oczy”. „Prezydenci mają ze sobą stały kontakt i znają te tematy bardzo dobrze, właściwie sami we dwóch są w stanie je omówić, bez udziału ekspertów czy ministrów. To były oczywiście sprawy obronności, tego, czego potrzebuje Ukraina i co może dostarczyć Polska” – powiedział ambasador.

„Było także dużo rozmów gospodarczych, np. o energetyce, o współpracy w zakresie handlu energią elektryczną, o węglu. To były też sprawy tożsamościowo-historyczne, które chcemy wyprowadzić na taki poziom, żeby nie zadrażniały naszych stosunków i nie raniły wzajemnej wrażliwości” – dodał.

Tematem rozmów były też – jak relacjonował – kwestie odbudowy Ukrainy po wojnie i ewentualnego udziału w tym firm polskich.

Prezydent Andrzej Duda przebywał we wtorek z jednodniową wizytą w Kijowie. W tym dniu przypadało w Ukrainie święto flagi, a w środę przypada Święto Niepodległości Ukrainy.