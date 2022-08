REKLAMA

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Zgorzelcu przejęli od niemieckiej policji kolejną rodzinę pochodzącą z Iraku, która nadużyła procedury uchodźczej i po złożeniu wniosku o ochronę międzynarodową wyjechała z Polski – poinformowała Straż Graniczna.

Jak poinformowała SG, pięcioro obywateli Iraku – rodzice z trojgiem dzieci w wieku 14, 13 i 9 lat zostali przekazani przez niemieckie służby funkcjonariuszom Straży Granicznej. Cudzoziemców zatrzymano na terenie Niemiec za nielegalny pobyt. Wcześniej – w listopadzie ubiegłego roku – nielegalnie przekroczyli oni granicę z Białorusi do Polski.

Z informacji Straży Granicznej wynika, że w grudniu ubiegłego roku cudzoziemcy starali się o ochronę międzynarodową w Polsce, jednak wyjechali nielegalnie do Niemiec. Zgodnie z przepisami, zostali przekazani do Polski.

„Ustalono, że cudzoziemcy do strefy Schengen dostali się przez +zieloną granicę+. Zostali zatrzymani, otrzymali decyzję zobowiązującą ich do opuszczenia Polski, a następnie zostali skierowani do ośrodka dla cudzoziemców. Na początku grudnia 2021 r. złożyli wniosek o ochronę międzynarodową na terytorium Polski i otrzymali tymczasowe zaświadczenia tożsamości cudzoziemca” – poinformowała SG.

jak dodano, na tej podstawie mogli przebywać legalnie w Polsce, ale nie mieli uprawnień do przekraczania granicy państwowej. „Bezpośrednio po złożeniu wniosku, gdy tylko zwolniono ich z ośrodka, rodzina udała się pociągiem do Niemiec. Tam złożyli kolejny wniosek domagając się ochrony na terytorium Niemiec. Po przekazaniu do Polski cudzoziemcy zdecydowali, że jednak nadal będą ubiegać się o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium naszego kraju. Zostali odwiezieni do Ośrodka dla Cudzoziemców, gdzie oczekują na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców” – poinformowano.

To już kolejni cudzoziemcy, którzy po złożeniu wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce wyjechali do Niemiec naruszając tym samym procedurę uchodźczą. Zgodnie z tzw. procedurami Dublin III cudzoziemcy są odsyłani do pierwszego kraju wjazdu na teren UE, w którym złożyli wniosek o ochronę międzynarodową lub pierwszego kraju ich nielegalnego wjazdu na teren UE.

Większość cudzoziemców, którzy zostają przekazywani Polsce przez stronę niemiecką przekroczyła nielegalnie granicę z Białorusi do Polski. „Takich osób zidentyfikowano w całej Europie już ponad 1,5 tys.” – informowała na początku sierpnia rzeczniczka SG por. Anna Michalska.

(PAP)