Jak twierdzi prof. Zbigniew Lew-Starowicz, przywódca Rosji Władimir Putin jest książkowym przykładem psychopaty.

Znany psychiatra, psychoterapeuta i seksuolog prof. Zbigniew Lew-Starowicz udzielił wywiadu Polskiej Agencji Prasowej. W czasie rozmowy starał się odpowiedzieć na pytanie, czy przywódca Federacji Rosyjskiej Władimir Putin jest psychopatą. Jak wskazał ekspert, prezydent Rosji posiada wiele cech charakterystycznych dla tego typu osobowości. Zdaniem lekarza poważne piętno na jego psychice odcisnęło trudne dzieciństwo.

„Rozmawiałem na ten temat z wieloma specjalistami od zdrowia psychicznego i wszyscy zgodnie twierdzą, że tak. Typ zachowań Władimira Putina sugeruje, że posiada on wiele cech dla psychopaty charakterystycznych. Za tą tezą przemawia też jego życiorys. Jeśli wierzyć dostępnym informacjom, dzieciństwo Putina było bardzo traumatyczne, pierwsze kilka lat życia spędził w strasznej biedzie. Później, kiedy trafił do KGB jego myślenie zostało odpowiednio ukształtowane: jest ideologiem. Ma poparcie ze strony moskiewskiego patriarchy, a to również nie jest bez znaczenia” – przekonuje prof. Lew-Starowicz.

Czy Władimir Putin działa jak Hitler i Stalin?

W dalszej części rozmowy prof. Zbigniew Lew-Starowicz uznał, że zdrowy psychicznie człowiek nie byłby w stanie podejmować decyzji, które skutkowałyby śmiercią dziesiątek tysięcy ludzi. Co więcej, stwierdził, że Władimir Putin w swojej bezwzględności działa na podobnej zasadzie jak Adolf Hitler czy Józef Stalin. Nie tylko z nikim się nie liczy, ale również bez problemów ucieka się do manipulacji. Można powiedzieć, że brutalne metody, na które zezwala w czasie wojny na Ukrainie, w jego optyce są w pełni usprawiedliwione i nie stanowią żadnego problemu.

„Zdaje się myśleć o sobie w kategoriach władcy absolutnego, cara namaszczonego do odbudowy Związku Radzieckiego. W słynnej już wypowiedzi upadek ZSRR nazwał »największym dramatem XX wieku«. Jego celem jest przywrócenie chwały Rosji. Niestety, wszyscy wiemy w jaki sposób to robi. Żaden zdrowy człowiek nie podjąłby decyzji o tym, że pozbawi życia dziesiątki tysięcy niewinnych ludzi. Mówimy tu przecież nie tylko o żołnierzach, ale również cywilach i dzieciach. Można więc założyć, że u podstaw toczącej się za naszą granicą wojny leży spaczone myślenie Władimira Putina. W ten sam sposób działali Hitler i Stalin” – przekonuje psychiatra.