Kierowcy dieselów nie mają powodów do zadowolenia. Olej napędowy w ostatnim czasie znowu drożeje. Tanieje za to benzyna, choć jej ceny wciąż są horrendalnie wysokie.

Kierowcy nie mają ostatnio lekko. Ceny paliwa podskoczyły do poziomu, którego jeszcze kilka miesięcy temu nikt nie przewidywałby nawet w najczarniejszych scenariuszach. Tymczasem warszawski rząd PiS wymyśla kolejne regulacje, które uprzykrzą kierowcom życie.

Ile kosztuje paliwo w Polsce? Diesel drożeje

W przeciągu tygodnia cena diesela wzrosła aż o 23 grosze. Dziś za litr oleju napędowego kierowcy muszą płacić średnio 7,26 zł.

Ile kosztuje paliwo w Polsce? Benzyna tanieje

Powody do umiarkowanego zadowolenia mają natomiast kierowcy benzyniaków. PB95 tanieje w ostatnim czasie, choć o powrocie do „normalnych” cen nie ma mowy. Średnia ogólnopolska cena benzyny wynosi 6,56 zł/l, co oznacza spadek o 10 groszy.

Paliwo w Polsce. Gdzie najtaniej?

Obecnie najatrakcyjniejsze ceny paliwo są w Łódzkiem i Wielkopolsce. Benzyna PB95 i gaz kosztują w woj. łódzkim: 6,52 i 3,04 zł/l. W wielkopolskim z kolei najtańszy jest diesel – 7,17 zł/l.

Paliwo w Polsce. Gdzie najdrożej?

Najcięższa jest sytuacja kierowców w Małopolsce, Lubuskiem i na Pomorzu Zachodnim. W tych regionach za benzynę PB95 trzeba zapłacić aż 6,62 zł/l.

Z kolei diesel najdroższy jest na Podlasiu – litr kosztuje tam średnio 7,33 złotych. Kierowcy z instalacją gazową płacą natomiast najwięcej na Dolnym Śląsku – za litr autogazu płaci się tam średnio 3,38 złotych.