Kanada zwróci pozostałe turbiny do Nord Stream 1. Kanadyjczycy tłumaczą, że robią to na prośbę Niemców. Ukraina protestuje.

Szefowa MSZ Melanie Joly poinformowała, że Kanada zwróci pozostałe pięć turbin gazowych do rosyjskiego gazociągu Nord Stream 1, które serwisowano w Montrealu.

„Dokładnie o to poprosiły nas Niemcy”

– Taką decyzję podjęliśmy. Dokładnie o to poprosiły nas Niemcy. Kanada nie chce dać Putinowi żadnego pretekstu do wykorzystywania dostaw energii do Europy jako broni – powiedziała minister Joly w wywiadzie dla BBC.

Zwrot turbin będzie kolejnym już przypadkiem złamania przez Zachód sankcji nałożonych na Federację Rosyjską. Do tej pory Kanadyjczycy zwrócili Niemcom jedną turbinę, ale Gazprom odmówił jej przyjęcia, chcąc wymusić oświadczenie, że nie podlegają one zachodnim sankcjom.

Teraz Kanadyjczycy chcą odesłać Niemcom pozostałe turbiny. Komplet zostanie wysłany do Rosji. Decyzję Kanadyjczyków krytykuje Ukraina.

Berlin z kolei ma nadzieję, że Rosjanie zwiększą przesył gazu do Niemiec. Obecnie NS1 wysyła 20 proc. swojej przepustowości, a Niemcy są uzależnione od rosyjskiego źródła.