Władmir Putin podpisał dekret o zwiększeniu liczby wojskowych w Rosji o prawie 140 tys. dodatkowych żołnierzy. W dekrecie pada liczba zwiększenia liczebności Sił Zbrojnych Rosji dokładnie o 137 000 żołnierzy.

Dekret został już opublikowany w rosyjskim dzienniku urzędowym. Oznacza to podniesienie stanu pracowników Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej do 2 039 758 osób, z czego 1 150 628 to „personel wojskowy”.

Zgodnie z poprzednim dekretem z 17 listopada 2017 r. wojska rosyjskie zatrudniały 1 902 758 osób, z czego 1 013 628 personelu wojskowego.

Ukraiński sztab generalny podawał, że od 24 lutego, czyli od początku rosyjskiej inwazji na jego i kraj, wojska agresora straciły już około 45 850 żołnierzy, a także m.in. 1929 czołgów, 4245 pojazdów opancerzonych, 234 samoloty bojowe i 202 śmigłowce.

Dekret dekretem, ale branka nie cieszy się popularnością zwłaszcza w europejskiej części Rosji. Ludność biednych republik zwabiana zarobkami, też coraz mniej chętnie zgłasza się do armii. Rosjanie nadrabiali ostatnio braki przymusowym poborem w tzw. „republikach ludowych” Doniecka i Ługańska, a nawet obietnicami amnestionowania więźniów.