REKLAMA

52 proc. Polaków nie chce Donalda Tuska w Sejmie, 37 proc. uważa, że powinien kandydować, a 11 proc. nie ma w tej sprawie zdania – wynika z sondażu Instytut Badań Pollster dla piątkowego „Super Expressu”.

Gazeta przypomina o kontrowersyjnej wypowiedzi przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, gdy tuż przed rozpoczęciem wywiadu w TVN24 pozwolił sobie na chwilę szczerości, nie wiedząc, że jego słowa są nagrywane. „Demotywuje mnie świadomość, że będę musiał kandydować” – oznajmił były premier. „To jest tak upiorna myśl, że ja będę tam z powrotem siedział… na tej Wiejskiej” – dodał Tusk.

REKLAMA

Po tym wyznaniu Instytut Badań Pollster zapytał Polaków, czy szef PO powinien kandydować w wyborach parlamentarnych.

52 proc. odpowiedziało, że „nie”, 37 proc., że „tak”, a 11 proc. nie miało zdania w tej sprawie.

„Jeśli miał chwilę zwątpienia i był szczery, to powinien odejść z polityki. A jeśli nie był szczery, to samo to również go dyskredytuje” – uważa politolog Kazimierz Kik. Jego zdaniem Tusk „może zapłacić teraz polityczną cenę, bo część wyborców PO aktualnie nie wie, czy lider partii rzeczywiście chce ją prowadzić”.

Badanie przeprowadził Instytut Badań Pollster 23-24 sierpnia 2022 r. na reprezentatywnej próbie 1029 dorosłych Polaków.