Do szokującego zdarzenia doszło we włoskiej Piacenzy. Imigrant z Gwinei zgwałcił Ukrainkę. Wszystko działo się w centrum miasta, pod oknami mieszkańców.

Sprawca gwałtu to 27-letni Gwinejczyk, który we Włoszech ubiega się o azyl. Ofiara to 55-letnia Ukrainka, która ma status uchodźcy wojennego.

Co równie szokujące w całym zdarzeniu, do gwałtu doszło w centrum Piacenzy, na Via Scalabrini. Sceny z okien obserwowali ludzie.

55-latka około godziny 6:30 nad ranem wracała od koleżanki. 27-latek ni stąd ni zowąd do niej podszedł i zaczął się dobierać. Wszystko na oczach wyglądających z okien ludzi.

Kobieta wyrażała swój sprzeciw, ale niewiele wskórała. 27-letni ubiegający się o azyl imigrant z Gwinei przyparł 55-latkę do muru, wywrócił na ziemię i zaczął gwałcić. Świadkowie wezwali policję, a w międzyczasie… wszystko nagrywali.

Gwałciciel został zatrzymany i umieszczony w areszcie tymczasowym. Kobieta trafiła do szpitala. Jest w szoku psychicznym.

Twitter cenzuruje video z tej koszmarnej sceny, ale jest w innych mediach społ.https://t.co/2yr7Q0LiH2 pic.twitter.com/nfPFDI6BSE — Adam Gwiazda (@delestoile) August 22, 2022