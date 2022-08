REKLAMA

Wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski pomylił zarobki brutto z netto. Zapewnia, że to przejęzyczenie.

Nauczyciele znów zapowiadają strajk. Domagają się podwyżek wynagrodzenia o 20 proc., powiązania nauczycielskich wynagrodzeń ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce oraz zwiększenie nakładów finansowych na oświatę i wychowanie.

Piontkowski, opowiadając w rządowych mediach ile pieniędzy zarabiają nauczyciele, pomylił pensję brutto z netto.

– Jeżeli jest to stopień nauczyciela dyplomowanego, czyli najwyższy stopień awansu zawodowego jego wynagrodzenie średnie z wszystkimi dodatkami to jest przeciętnie około 6 tys. 800 czy 900 zł – mówił o zarobkach nauczycieli Piontkowski.

Dopytywany, „czy to jest na rękę, czy brutto” powiedział: – To jest oczywiście na rękę, ale to jest łącznie z dodatkami, jeżeli ma wychowawstwo, za staż pracy, jeżeli ma nadgodziny, to jego wynagrodzenie może być zdecydowanie wyższe.

Piontkowski oczywiście się pomylił. Najlepiej zarabiający nauczyciele rzeczywiście mogą liczyć na kwotę zbliżoną do 7 tys. zł, ale brutto, czyli na rękę ok. 30 proc. mniej. Tak zarabiają nauczyciele z dużym stażem, z dodatkami, z nadgodzinami. W skali kraju to garstka nauczycieli. Początkujący mogą liczyć na 3-3,5 tys. Brutto, panie wiceministrze, czyli nieco ponad 2,5 tys. zł „na rękę”. Ci z nieco większym stażem mają ok 4 tys. brutto.

Piontkowski przeprasza

Twierdzenia Piontkowskiego o zarobkach padły w polskim radiu. Wiceminister postanowił przeprosić za – jak zapewnił – „przejęzyczenie”. Żywimy nadzieję, że to rzeczywiście było przejęzyczenie, a wiceminister rozróżnia kwotę brutto i netto.

„Wczoraj w Sygnałach Dnia @RadiowaJedynka podając kwotę 6,8 tys. zł średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego omyłkowo wskazałem, że jest to kwota netto, a nie brutto. Przepraszam za przejęzyczenie słuchaczy i wszystkich zainteresowanych” – napisał Piontkowski na Twitterze.

Wczoraj w Sygnałach Dnia @RadiowaJedynka podając kwotę 6,8 tys. zł średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego omyłkowo wskazałem, że jest to kwota netto, a nie brutto. Przepraszam za przejęzyczenie słuchaczy i wszystkich zainteresowanych. — Dariusz Piontkowski 🇵🇱 (@D_Piontkowski) August 25, 2022