Pod koniec września zmieni się prawo o ruchu drogowym. Część ekspertów odczytała to tak, że zakazane będzie parkowanie na chodnikach. Ministerstwo Infrastruktury temu zaprzecza.

„Zmiany w prawie o ruchu drogowym, które będą obowiązywały od 21 września, w żaden sposób nie zmieniają obowiązującej możliwości zatrzymania lub postoju pojazdu samochodowego na drodze dla pieszych” – poinformowało Ministerstwo Infrastruktury.

Zmiana w prawie o ruchu drogowym

Zmiana – jak czytamy w komunikacie – ma na celu zlikwidowanie obecnie występującego dualizmu pojęciowego i porządkuje definicje ujęte w przepisach i wprowadzają podział drogi dla pieszych na trzy części.

Jedną z nich jest chodnik – przeznaczony wyłącznie do ruchu pieszych, kolejną pas buforowy, który przylega do chodnika od strony jezdni, i może być przeznaczony np. do postoju lub zatrzymania pojazdów, a trzecią pas obsługujący, przeznaczony do pełnienia innych funkcji niż te dopuszczone na chodniku, np. prowadzenia działalności handlowej, czy sytuowania obiektów małej architektury.

„Zgodnie z nowymi przepisami droga dla pieszych musi składać się co najmniej z chodnika, który zapewnia bezpieczne poruszanie się pieszych po przeznaczonej dla nich części drogi” – podkreśliło ministerstwo.

Dodało, że nieprawdziwe są informacje o zmniejszeniu wymaganej szerokości chodnika na drodze dla pieszych. Zgodnie z nowymi przepisami techniczno-budowlanymi minimalna szerokość chodnika powinna wynosić 1,80 m. Dotychczasowe przepisy wymagały, aby szerokość chodnika odsuniętego od jezdni wynosiła jedynie 1,50 m.

„Zarówno w obecnych, jak i nowych przepisach dopuszczono możliwość odstępstwa od tych szerokości, ale jedynie w nadzwyczajnych okolicznościach. Możliwe będzie zwężenie chodnika do nie mniej niż 1 m, ale pod warunkiem zaprojektowania miejsc do wymijania się osób ze szczególnymi potrzebami” – podkreślono w komunikacie.

Parkowanie na chodniku

Zakładając, że ministerstwo mówi prawdę, parkowanie na chodniku pozostanie zatem dozwolone. To często jedyna opcja parkingu dla mieszkańców osiedli.

Na chodniku można się zatrzymać lub zaparkować kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t, o ile znaki tego nie zabraniają.

Jednocześnie, po zaparkowaniu szerokość chodnika – część składowej drogi dla pieszych, która pozostaje do dyspozycji pieszych – nie może być mniejsza niż 1,5 m.