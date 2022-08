REKLAMA

Gdyńscy naukowcy z firmy Nanoseen opracowali nanoproszek NanoboosteX, który umożliwi naturalną uprawę żywności na innych planetach.

Firma Nanoseen wzięła udział w konkursie NASA – Deep Space Food Challenge, który ma na celu stworzenie technologii umożliwiającej uprawianie roślina poza Ziemią – np. na Marsie.

Do konkursu został zgłoszony projekt NanoboosteX – nanoproszek będący mieszanką łączonych nanomateriałów tzw. mixed matrix solutions, które znajdują się w portfolio Nanoseen. „Każda z mieszanych matryc, wchodząca w skład nanoproszku posiada inne funkcje i właściwości” – podaje portal WhiteMad.

Wystarczą zaledwie 3 miligramy nanoproszku podane jednorazowo, wprost do gleby, na pojedynczą roślinę sezonową, aby uzyskać wysoką jakość oraz wydajność plonu.

– Przy użyciu zaawansowanych nanomateriałów udało nam się stworzyć innowacyjny nanoproszek przyspieszający kiełkowanie nasion, który zwiększa wydajność wzrostu roślin i przekłada się na znaczący wzrost plonu. Zastosowanie proszku NanoboosteX znacznie zmniejsza koszty produkcji, zużycie energii elektrycznej oraz wody w porównaniu do kosztów, z jakimi wiąże się produkcja obecnie używanych nawozów sztucznych czy środków ochrony roślin – wyjaśnia Bartosz Kruszka CEO Nanoseen.

Opracowany w Gdyni na Kaszubach proszek jest wysoce wydajny, może znaleźć zastosowanie dla wielu gatunków roślin, jest biodegradowalny i dozowany jednorazowo będzie aktywny do końca życia danej rośliny sezonowej, dostarczając jej mikro i makroelementy, które są niezbędne na każdym etapie rozwoju.



– Podczas całego procesu upraw roślin z wykorzystaniem proponowanej przez nas technologii NanoboosteX, zużycie surowców zostaje ograniczone do minimum, co znaczne wpłynie na zmniejszenie kosztów produkcji, przy jednoczesnym zwiększeniu jej wydajności z danej jednostki – mówi Bartosz Kruszka.