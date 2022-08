REKLAMA

70-latka wpadła w szał podczas lotu tanimi liniami lotniczymi z Wielkiej Brytanii – Jet2. Kobieta zaatakowała stewarda. Z samolotu musiało wyciągać ją aż 9 policjantów.

Planowo samolot linii Jet2 miał lecieć z Manchesteru na grecką wyspę Rodos. Podróż została jednak przerwana z powodu agresywnej seniorki.

70-latka najpierw zażyczyła sobie szampana, który jej się nie należał. Zamówiła więc gin z tonikiem, ale nie przestała mieć pretensji do obsługi.

Seniorka zaczęła się awanturować i personel samolotu musiał odebrać jej alkohol. To jeszcze bardziej rozwścieczyło staruszkę. 70-latka uderzyła kilkukrotnie stewarda w twarz.

Staruszka miała także… oddać mocz na swoje siedzenie. Obsługa samolotu, dla bezpieczeństwa lotu, musiała skontaktować się z policją.

Samolot musiał wylądować w Niemczech w Monachium, gdzie na kobietę czekali już funkcjonariusze. Z samolotu musiało wyciągać ją aż 9 policjantów.

„Możemy potwierdzić, że lot LS819 z Manchesteru na Rodos został wczoraj przekierowany na lotnisko w Monachium, aby zakłócająca spokój pasażerka mogła zostać usunięta z pokładu. Chcielibyśmy przeprosić klientów za to nieprzewidziane opóźnienie i związane z tym niedogodności. Zdrowie i bezpieczeństwo naszych kolegów i klientów jest naszym priorytetem” – przekazano w oświadczeniu.

