W holenderskiej miejscowości Nieuw-Beijerland ciężarówka wjechała w tłum ludzi podczas imprezy ulicznej. Dwie osoby zginęły, wiele jest rannych.

Do tragicznego zdarzenia doszło w sobotę ok. godziny 19. W komunikacie policja poinformowała, że kierowca, 46-letni mężczyzna, został aresztowany i przewieziony na posterunek, gdzie jest przesłuchiwany.

Przyczyna katastrofy nie jest jeszcze znana. „Na razie wszystkie scenariusze dotyczące wydarzeń uznajemy za możliwe” – stwierdzono w komunikacie policji.

– Urządzaliśmy fajnego grilla, gdy nagle ciężarówka wjechała w namiot. To było okropne. Pojazd potrącił kilka osób. Ogarnęła nas ogromna bezsilność, niewiara. Dopiero teraz dochodzi do nas to, co się stało – mówi jeden ze świadków.

Dutch police say 'several' people died after a lorry appears to have gone over a dyke & rolled into neighbourhood barbecue in Nieuw-Beijerland, around 30km south of Rotterdam.

Truck driver, who wasn’t injured, taken in for questioning.

Lorry belongs to Spanish firm. pic.twitter.com/eqewPt6mq0

— anna holligan 🎙 (@annaholligan) August 27, 2022