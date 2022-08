REKLAMA

Lisa LaFlamme, prowadząca wieczorne programy w kanadyjskiej stacji telewizyjnej CTV National News po 35 latach została zwolniona z pracy. Wszystko przez jej siwe włosy.

Taką wersję zdarzeń podaje sama LaFlamme w nagraniu, które zamieściła w mediach społecznościowych. 58-letnia prezenterka prowadziła główny program stacji CTV National News od 2011 roku. Jest jedną z wielu kanadyjskich kobiet, które podczas „pandemii” przestały farbować włosy. Powód? Koronawirus, lockdowny, atmosfera strachu… Którą, notabene, takie stacje, jak CTV, same tworzyły.

REKLAMA

Dodajmy, że jeszcze w tym roku, podczas gali Canadian Screen Awards, Lisa LaFlamme odebrała nagrodę dla najlepszego/najlepszej prezentera/prezenterki telewizyjnych wiadomości.

Przeciwko zwolnieniu LaFlamme protestują inni dziennikarze, politycy i różnorakie organizacje kobiece, które – oczywiście – dopatrują się w całej sprawie seksizmu, a także ageizmu (dyskryminacja ze względu na wiek).

Firma Bell Media, do której należy CTV, oświadczyła, że to nieprawdziwe zarzuty, a usunięcie LaFlamme to reakcja na „zmieniające się nawyki widzów”.

I have some news… pic.twitter.com/lTe3Rs0kOA — Lisa LaFlamme (@LisaLaFlamme_) August 15, 2022