Rząd ledwo co zatwierdził drastyczną podwyżkę mandatów dla kierowców, a już szykuje kolejną „niespodziankę”. Opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie ewidencji kierujących naruszających przepisy ruchu drogowego. MSWiA proponuje podniesienie liczby punktów karnych przyznawanych chociażby za przekraczanie prędkości..

W Rządowym Centrum Legislacyjnym pojawił się projekt rozporządzenia w sprawie kar za naruszenie przepisów ruchu drogowego.

„Celem projektu rozporządzenia jest określenie sposobu punktowania i liczby punktów odpowiadających naruszeniu przepisów ruchu drogowego, a także warunków i sposobu prowadzenia ewidencji kierujących naruszających przepisy ruchu drogowego, trybu występowania z wnioskami” – napisano w uzasadnieniu.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce, by kierowcy dostawali więcej punktów karnych m.in za przekroczenie prędkości czy jazdę po alkoholu.

Więcej punktów karnych. Za co?

Punkty karne maja być naliczane za najmniejsze nawet przekroczenie dozwolonej prędkości – poniżej 10 km/h, a za przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h kierujący dostanie aż 9 punktów karnych. 15 punktów karnych będzie można dostać za omijanie zapór kolejowych i za jazdę autostradą pod prąd. Taka sama kara została przewidziana za nieudzielenie pomocy ofierze wypadku.

15 punktów w projekcie przewidzianej jest też za niedostosowanie się do sygnałów świetlnych, sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym. Kierowca otrzyma też 15 pkt za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo wchodzącemu na to przejście.

Do ewidencji maja być wpisywani wszyscy kierujący pojazdami silnikowymi lub motorowerami, niezależnie od posiadanych przez nich uprawnień do kierowania tymi pojazdami, którzy dopuścili się naruszenia przepisów ruchu drogowego, w tym również osoby posiadające prawa jazdy wydane zagranicą i nieposiadające miejsca zamieszkania na terytorium RP.

„Takie założenie pozwoli na gromadzenie informacji o naruszeniach przepisów ruchu drogowego popełnionych przez wszystkich kierujących wymienionymi powyżej pojazdami, niezależnie od ich obywatelstwa, miejsca zamieszkania i państwa wydania prawa jazdy bądź pozwolenia” – uzasadnia MSWiA.