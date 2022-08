REKLAMA

Podczas Campus Polska Rafał Trzaskowski wsparł „ekoterrorystyczną” organizację Młodzieżowy Strajk Klimatyczny. Organizację tę ostro podsumował Łukasz Warzecha.

Podczas debaty między Trzaskowskim i Szymonem Hołownią na Campus Polska do mikrofonu dorwał się eko-aktywista z Młodzieżowego Strajku Klimatycznego.

Eko-szaleńcy zapowiadają „powrót z mocą”

– Mam do obu panów konkretne pytanie: neutralność klimatyczna, cztery cyfry, zero rozwodzenia się – powiedział młodzieniaszek.

Następnie rzekomo walczący ze zmianami klimatu aktywista darł się do zgromadzonych na sali. – Wracamy po pandemii! Wracamy z mocą! I będziemy wymagać od polityków tego, by zagwarantowali nam bezpieczną przyszłość – krzyczał.

Hołownia bredzi o „polskim słońcu”

W odpowiedzi Hołownia użył sformułowania „polskie słońce” i chciałby, aby Polska odeszła od węgla do 2040 roku.

– Natomiast neutralność klimatyczna? Ja bym bardzo chciał, żebyśmy zdążyli na 2050. Problemem nie jest nasza chęć. Problemem jest to, ile czasu zmarnowano i jaki mamy punkt startu. W 50 roku jesteśmy w stanie mieć mix energetyczny oparty o polski węgiel, polskie słońce i ewentualnie biogaz jako paliwo dyspozycyjne. Tylko musielibyśmy zacząć robić to teraz, ale nie robimy tego, tylko kolejny rok najprawdopodobniej zmarnujemy – takie stanowisko przedstawił Hołownia.

Trzaskowski chce, by eko-lewacy zakłócali wydarzenia

Potem głos zabrał Trzaskowski. Zapewnił, że Warszawa będzie „neutralna klimatycznie” do 2050 roku, ale cała Polska nie, bo nie rządzi Platforma, ale jeśliby zaczęła rządzić, to wtedy może i cały kraj osiągnie do tego roku osławioną „neutralność klimatyczną”.

Następnie zwrócił się do eko-chłopaczka i stwierdził, że bardzo cieszy się z ich działalności, czyli zatruwania życia ludziom. Trzaskowski zachęcał, by zakłócali wszelkie wydarzenia i głosili eko-bzdury częściej.

– Zakłócajcie dalej konferencje i wywierajcie presję. Będzie szybciej, jeżeli będą ludzie, którym zależy, żeby walczyć na serio z ociepleniem klimatycznym – uważa Trzaskowski.

Warzecha podsumowuje Młodzieżowy Strajk Klimatyczny

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny na Twitterze krótko podsumował publicysta Łukasz Warzecha.

„Młodzieżowy Strajk Klimatyczny to jedna z najszkodliwszych organizacji, skupiających rozemocjonowanych idiotów niezdolnych do przewidywania najprostszych konsekwencji własnych postulatów” – uważa Warzecha.