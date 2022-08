REKLAMA

Pewna Ukrainka, która jest teraz w Szwecji, postanowiła wyrazić swoją opinię o Polakach i sytuacji, z którą mamy do czynienia w czasie, gdy w jej kraju trwa wojna. Kobieta zaznacza, że nie ona jedyna od dawna miała ochotę powiedzieć to, co powiedziała w filmie.

„Wszyscy wiedzą jak Polacy odnoszą się do Ukraińców odnośnie sytuacji na Ukrainie? Nie wszyscy, nie wszyscy. Zwyczajni, fajni Polacy są i z nimi się przyjaźnimy. Ale nastał, nastał ten czas, kiedy możemy Polakom powiedzieć to, co oni powiedzieli nam. Osobiście mnie nikt nic takiego nie powiedział, ale ja mówię w imieniu swoich rodaków, za wszystkich naszych ludzi” – opowiada Ukrainka, sugerując w ten sposób, że choć sama nie była świadkiem niczego nieodpowiedniego, to inni doznali od nas jakichś „krzywd”.

„Tu w Szwecji Polacy zachowują się po polsku, krzyczą po nocach, puszczają muzyczkę… I teraz możemy im powiedzieć 'SPIERD***J do Polski’. Boże jak ja długo czekałam na ten moment” – mówi kobieta, wyraźnie sugerując, że Polacy w ten właśnie sposób odnoszą się do Ukraińców.

I w związku z tym za to tak oto „serdecznie nam dziękuje”.

„Od 3 lat w Polsce ciągle o tym marzę”, „Boże, jak ja czekam na ten moment!!!!!!”, „Ha, świetnie!” – to tylko trzy z wielu ukraińskich komentarzy, które ukazały się przy tym nagraniu.