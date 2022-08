REKLAMA

Matylda Damięcka, celebrytka, aktorka i karykaturzystka, złożyła miażdżącą deklarację. Otóż wyjawiła, że nikt jej z Polski nie wygoni, chociaż się w niej dusi. Kto ją chce wygonić, jak bardzo jest podduszona i gdzie w tym wszystkim logika – tego już, niestety, się nie dowiedzieliśmy.

Damięcka to bohaterka wywiadu, który wylądował na okładce najnowszego „Newsweeka”, czyli tygodnika po przejściach. Po przejściach jest też, jak się okazuje, celebrytka zdobiąca tytułową stronę pisma jeszcze do niedawna zarządzanego przez Tomasza Lisa.

Dramatyczne pytanie

Niedawno Lisa zastąpił (wedle niektórych wygryzł) Tomasz Sekielski i to on właśnie wdał się w pogawędkę z celebrytką.

– Dusisz się w Polsce? – zaatakował znienacka dziennikarz.

– Jezus Maria, jak bardzo – odparła Damięcka.

Hejt, ciągle hejt

– W Polsce czy nie w Polsce, zewsząd hejt, propaganda, a sąsiad bez winy kamieniem jeszcze rzuci lub co najmniej splunie, bo flagę wielokolorową powiesiłeś na balkonie. Więc mój kochany kraju, choć będziesz mną gardził i uważał za obywatela półkrwi, nie wygonisz mnie. To jest moje miejsce, mój dom. A ja zostanę, ot, choćby po to, żeby cię uwierać jak kamyczek w bucie – deklaruje dzielna Matylda.

I dokłada do tego jeszcze odważniejszą zapowiedź. Otóż, wyjawia, gdyby wybuchała wojna to ona by poszła walczyć.

– Słowo „naród” nie ma dla mnie aż takiej siły. Walczyłabym tak jak o wolność do mojego ciała. O wolność moją i bliskich, sąsiadów – dodaje. Nie wyjaśnia przy tym, czy o wolność tych sąsiadów bez winy rzucających kamieniem też.

„Nie człowieku, nic o nie nie wiesz”

– A potem czytasz: „Tak, tak, to tu sobie rysuj, rysuj, a potem sp********* i my będziemy musieli za ciebie walczyć”. Nie, człowieku, nic o mnie nie wiesz. Ale nie potępiałabym tych, którzy wyjechaliby, uciekając przed wojną. Każdy powinien mieć wolność wyboru. Ta wolność płynie w moim płynie mózgowo-rdzeniowym. Ta potrzeba wolności jest, k**** mać, wszystkim – dzieli się swoimi spostrzeżeniami celebrytka.