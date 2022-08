REKLAMA

Portal Nexta opublikował film wideo z występów żołnierzy armii Zimbabwe w Rosji. Portal kpi z „kooperacji” Rosjan z tak zaawansowanymi (przynajmniej tanecznie) wojownikami z Afryki: „Rosjanie kontynuują wymianę doświadczeń z krajami ‘zaawansowanymi’ militarnie. Tym razem armia Zimbabwe wzięła udział w rosyjskich zawodach wojskowych”.

Rzeczywiście, z okazji targów zbrojeniowych Arms 22 pod Moskwą, w tym roku przybyły głównie delegacje „trzeciego świata”. Na marginesie salonu zbrojeniowego organizowano różne zawody, od sprawności czołgistów, po wyczyny piechoty.

REKLAMA

Żołnierze z Zimbabwe (dawniej Rodezja), obecnie jednego z najbiedniejszych krajów świata, zaprezentowali układ taneczny. Agencje nie wspominają o zdobytych przez nich wyróżnieniach. Bawili się jednak dobrze.

Na targach, poza Chińczykami, Hindusami, czy Pakistańczykami, widać było głównie delegacje państw afrykańskich. Na otwarciu był sam Putin, który zachwalał im rosyjską broń, jako „sprawdzoną w bojach” na Ukrainie.

Wojska Zimbabwe w 2014 roku liczyły 29 tys. żołnierzy zawodowych oraz 21,8 tys. rezerwistów. Według rankingu Global Firepower (2014) siły zbrojne Zimbabwe stanowią 95. siłę militarną na świecie, z rocznym budżetem na cele obronne w wysokości 95 mln dolarów. Dużych zakupów w Moskwie więc nie zrobili…

#Russia continue to exchange experience with "advanced" countries in the military sphere.

This time, the army of #Zimbabwe took part in Russian military competitions. pic.twitter.com/2awjD79Uvc

— NEXTA (@nexta_tv) August 27, 2022