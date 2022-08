REKLAMA

Czy Władimir Putin może zostać wyeliminowany? Ukraiński ekspert nie pozostawia w tej sprawie wątpliwości.

Jak twierdzi Ivan Stupak, ekspert wojskowy Ukraińskiego Instytutu Przyszłości oraz konsultant Komitetu VRU ds. Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony, Władimir Putin może zostać obalony przez swoje polityczne otoczenie. W rozmowie z portalem „Glavred” skomentował możliwość pozbycia się prezydenta Rosji przez oligarchów, którzy w końcu uznają, że to właściwy moment na taki radykalny krok. Jego zdaniem przedłużająca się wojna na Ukrainie, która generuje ogromne straty, wzbudza coraz większe niezadowolenie rosyjskich elit.

„Wcześniej mogli wsiąść w czwartek w prywatny odrzutowiec, polecieć do Nicei, pograć w kasynie w Monako i wrócić w niedzielę. Teraz nie mają takiej możliwości. Pieniądze zostały zamrożone i nie można ich wydać. A kiedy sytuacja stanie się dla generałów krytyczna, wtedy być może podejmą taką decyzję. FSB dołoży wszelkich starań, aby wyjaśnić jak to się stało, że miliardy dolarów na produkcję sprzętu wojskowego wyparowały, a jedna lub nawet dwie trzecie z tych funduszy zostały po prostu skradzione. Co więcej, nikt w Federacji Rosyjskiej nie spodziewał się, że wojna nie skończy się tak, jak przewidywano na Kremlu. Rosjanie myśleli, że przyjadą tutaj, szybko zrobią ze wszystkich vinaigrette i na tym będzie koniec” – wyjaśnia specjalista.

Kto pozbędzie się Putina?

Ekspert wskazał, że Siergiej Szojgu, czyli szef Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej, może spać spokojnie. Wszystko dlatego, że jest to człowiek bez większych ambicji politycznych, a więc łatwy do kontrolowania. Jeżeli Władimir Putin miałby obawiać się kogoś z kręgów wojskowych, to już prędzej jego następcy.

„Jest dla Putina bardzo wygodny, bo jest kontrolowany i nie ma ambicji politycznych. A Putin boi się, że jeśli odeśle Szojgu na 10 lat za niepowodzenie „operacji specjalnej” i wyznaczy kogoś nowego, to może ten nowy będzie chciał zrobić karierę polityczną i wprowadzić wojska na Plac Czerwony. Oczywiście Putin nie może na to pozwolić” – wyjaśnił Ivan Stupak.