NASA odwołała w poniedziałek start na Księżyc rakiety Space Launch System w ramach misji Artemis I z powodu usterki jednego z silników. Najbliższy możliwy termin to 2 września – podała agencja.

Jak poinformował przedstawiciel NASA podczas transmisji na żywo, powodem odwołania była usterka podczas próby jednego z czterech silników na ciekły wodór i tlen. Wcześniej podobny problem odnotowano podczas czerwcowego testu rakiety.

Najbliższy możliwy termin startu to 2 września, jednak nie wiadomo dotąd, czy usterka nie będzie wymagała dłuższych napraw. Agencja spodziewa się też mniej korzystnych warunków pogodowych tego dnia.

„Musimy poczekać i zobaczyć, co wyniknie z danych, które zebrano i jaka będzie decyzja zespołu startowego, co do tego, co będzie dalej” – powiedział rzecznik NASA. Jak dodał, rakieta jest obecnie w „stabilnej konfiguracji” i jest w większości zatankowana.

The launch of #Artemis I is no longer happening today as teams work through an issue with an engine bleed. Teams will continue to gather data, and we will keep you posted on the timing of the next launch attempt. https://t.co/tQ0lp6Ruhv pic.twitter.com/u6Uiim2mom

— NASA (@NASA) August 29, 2022