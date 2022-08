REKLAMA

Niemcy zaostrzają przepisy covidowe na jesień. Konieczne będą m.in. maski typu FFP2. Zmiany mają wejść w życie od 1 października.

Nasi zachodni sąsiedzi, jako jedni z nielicznych, nie znieśli wszystkich koronarestrykcji. Nakaz maskowania obowiązuje podczas lotów z i do Niemiec. Pandemiczne władze wspaniałomyślnie jednak zezwalają na używanie masek chirurgicznych. W okresie od 1 października do, co najmniej, 7 kwietnia 2023 roku obostrzeń dla podróżnych będzie więcej.

Maski typu FFP2 będą obowiązywały podróżnych od 14. roku życia nie tylko w samolotach, lecz także w pociągach długodystansowych. Młodsze dzieci – w wieku od 6 do 14 lat – będą mogły nosić maski chirurgiczne.

Maski będą obowiązkowe także w szpitalach i domach opieki. Co więcej, odwiedzający będą mogli wejść na teren placówki tylko po okazaniu negatywnego wyniku testu na koronawirusa.

Według niemieckiego ministra zdrowia, Karla Lauterbacha, celem polityki covidowej jest „zminimalizowanie ryzyka” dużej liczby zachorowań jesienią i zimą. Jak mówił, „jego zmartwieniem” jest to, że obecne statystyki mogą wzrosnąć. – Jesień nie będzie usłana różami – grzmiał.

Według „Bilda”, niemieckie kraje związkowe otrzymały także zielone światło na wprowadzanie nakazu maskowania podczas imprez masowych na świeżym powietrzu. Na razie jednak mają nie zgadzać się na zaostrzenie koronarestrykcji.