Siły zbrojne Ukrainy rozpoczęły ofensywę w okupowanym przez Rosjan obwodzie chersońskim na południu kraju – poinformowała w poniedziałek rzecznik ukraińskiego dowództwa operacyjnego Południe Natalia Humeniuk.

Rzecznik przekazała, że wojska ukraińskie rozpoczęły działania ofensywne na różnych kierunkach, w szczególności w obwodzie chersońskim. Region ten, przylegający do anektowanego przez Rosję w 2014 roku Krymu, był jedynym ukraińskim obwodem w całości zajętym przez wojska agresora po rozpoczęciu 24 lutego inwazji na Ukrainę.

Wcześniej w poniedziałek zgrupowanie operacyjne „Kachowka” ukraińskiej armii powiadomiło o przerwaniu pierwszej linii rosyjskiej obrony w obwodzie chersońskim. Według tych doniesień 109. pułk należący do sił tzw. Donieckiej Republiki Ludowej opuścił swoje pozycje, a żołnierze rosyjskich wojsk powietrznodesantowych „uciekli z pola walki”.

Taką samą informację z innego źródła podał portal Ukrainska Prawda. Rozmówca serwisu zastrzegł jednak, że choć na niektórych odcinkach przerwano pierwszą linię obrony Rosjan, to „jest zbyt wcześnie, by mówić o czymś konkretnym, bo front jest wielki”.

Zgrupowanie „Kachowka” oświadczyło wcześniej w poniedziałek na swoim koncie na Facebooku, że dzięki wyrzutniom HIMARS zniszczono „praktycznie wszystkie duże mosty” na Dnieprze na okupowanych terenach w obwodzie chersońskim.

„Armia rosyjska została odcięta od transportów uzbrojenia i żołnierzy z terytorium Krymu. Dla Ukrainy to wspaniała szansa na odzyskanie okupowanych ziem” – głosi komunikat.

Rosyjskie media państwowe informują z kolei o zarządzeniu masowej ewakuacji z kontrolowanej przez Rosjan Nowej Kachowce w obwodzie chersońskim.

🗺️According to multiple sources (pro-UA & pro-RU), there is increased activity of Ukrainian Forces in the direction Posad-Pokrovske -> Kyselivka and Andriivka -> Sukhyi Stavok. No additional info is currently known. #Kherson #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/5NWjefjgx2

— MilitaryLand.net (@Militarylandnet) August 29, 2022