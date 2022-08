REKLAMA

Weganie zorganizowali w Krakowie demonstrację pod żydowską synagogą. Wszystko z powodu sprzeciwu wobec uboju rytualnego.

Czym jest ubój rytualny, który praktykują wyznawcy judaizmu i islamu? W przeciwieństwie do tradycyjnego uboju ten ma charakter religijny i zapewnia wierzącym „odpowiednie” dla nich mięso, czyli pozbawione krwi. Jak wskazują eksperci i znawcy tematu, zwierzęta zabijane w ten sposób strasznie cierpią, co budzi wątpliwości natury moralnej. W tej kwestii wypowiedział się publicznie m.in. prof. dr hab. Andrzej Elżanowski, zoolog i bioetyk, który wykłada na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego i pełni funkcję Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Etycznego.

„W uboju rytualnym krowa przede wszystkim musi być unieruchomiona, to jest pierwsza różnica. Zwierzęta muszą być całkowicie unieruchomione, bo są poddane skrajnemu bólowi, więc się wyrywają. Unieruchomienie jest samo w sobie stresujące i może wywoływać panikę. To unieruchomienie następuje w pneumatycznych klatkach ubojowych. Zwierzęta są w nich ściskane, przytrzymywane nieruchomo. Z takiej klatki wystaje już tylko głowa zwierzęcia. Przychodzi ubojowiec, podrzyna gardło, no i teraz następuje przedśmiertna męczarnia, trwająca zwykle od 20 sekund do 1,5 minuty, na którą składają się właśnie ból z przeciętej rany, obniżenie ciśnienia w głowie i duszenie się własną krwią. Na tym polega zasadnicza różnica” – wyjaśnia naukowiec.

Weganie protestują pod synagogą

W sobotę 27 sierpnia na ul. Szerokiej w Krakowie została zorganizowana demonstracja przeciwko ubojowi rytualnemu. Co istotne, weganie pojawili się pod synagogą, co z pewnością nie spodobało się Żydom. Aktywiści motywowali swoją akcję chęcią uświadomienia społeczeństwu, z czym wiążą się te praktyki religijne. Na plakatach protestujących znalazły się takie hasła, jak: „Ten horror musi się skończyć” oraz „Ubój rytualny – męka świadomego konania dla Boga”.

„Zebraliśmy się tutaj, aby zaprotestować przeciwko ubojowi rytualnemu, który jest jedną z najbardziej okrutnych praktyk zadawanych zwierzętom pozaludzkim. Mówię „zwierzętom pozaludzkim”, ponieważ my, jako ludzie, również zaliczamy się do królestwa zwierząt, ale lubimy o tym zapominać, lubimy myśleć, że jesteśmy ponad innymi zwierzętami, że możemy je mordować, że możemy je krzywdzić dla własnych korzyści, wygody, satysfakcji” – można usłyszeć na nagraniu, które jest dostępne poniżej.