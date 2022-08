REKLAMA

Konrad Berkowicz w rozmowie z Wolnością Słowa ujawnił, co myśli o rządach PiS. Polityk Konfederacji odniósł się też do nagrody Człowiek Wolności 2021, którą od tygodnika „Sieci” dostał Jarosław Kaczyński.

– Jest to chyba najgorszy rząd, jaki widziałem od początku III Rzeczpospolitej, ale żeby była jasność nie oznacza to, że rządy Platformy Obywatelskiej były pod względem gospodarczym dużo lepsze. To jest po prostu zintensyfikowana kontynuacja tego, co było. Jak wiemy ze słów Donalda Tuska i innych liderów Platformy Obywatelskiej, oni też będą kontynuować ten sam kierunek – wskazał poseł Konfederacji.

Berkowicz odniósł się też do nagrody przyznanej prezesowi PiS. – Jarosław Kaczyński został Człowiekiem Wolności według tygodnika „Sieci” – to tak, jakby Adolf Hitler w tygodniku z tamtych czasów został ogłoszony przyjacielem Żydów. No naprawdę istnieją granice absurdu – skwitował.

– To jest fatalny rząd, który w sprawach, w których mógłbym się zgodzić – drobnych sprawach – z ich narracją, nie robi nic albo robi odwrotnie. A w sprawach gospodarczych to są prawdziwi socjaliści – ocenił Berkowicz.

– Budują po prostu na naszych oczach prawdziwą komunę, która do tej pory miała jeszcze twarz takiej nowoczesnej, a teraz staje się coraz bardziej siermiężna. Robi to bezczelnie, zawładnęła całkowicie telewizją publiczną, w której – zwrócę uwagę – nie zaprasza przedstawicieli Konfederacji. Przez pierwsze miesiące robiła to dla pozorów, teraz nie zaprasza przedstawicieli Konfederacji wcale, bezczelnie próbuje wprowadzić totalitarny właściwie już zupełnie system w Polsce – dodał poseł.

Tym razem miałem przyjemność zadawać pytania posłowi @KonradBerkowicz W naszej 1,5 godzinnej rozmowie zapytałem https://t.co/OkgtfeF3RL. co myśli o polityce obecnego rządu pic.twitter.com/aWcdorBzsM — Wolność__Słowa (@WolnoscO) August 30, 2022