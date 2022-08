REKLAMA

Michaił Gorbaczow, pierwszy i jedyny prezydent Związku Sowieckiego, zmarł dziś w nocy w wieku 91 lat.

Nie żyje Michaił Gorbaczow, sowiecki i rosyjski polityk, Sekretarz Generalny Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego (1985–1991) oraz przewodniczący Prezydium Rady Najwyższej ZSRR (1988–1990). Był pierwszym i jedynym prezydentem Związku Sowieckiego (1990–1991). W 1990 roku uzyskał Pokojową Nagrodę Nobla za wkład w zakończenie zimnej wojny.

„Michaił Siergiejewicz Gorbaczow odszedł dziś wieczorem po ciężkiej i długotrwałej chorobie” – podaje rosyjska agencja TASS, która powołuje się na komunikat Centralnego Szpitala Klinicznego w Moskwie.

„W naszej pamięci pozostanie jako ten, dzięki któremu Związek Radziecki przeszedł do historii, choć on chciał go uratować. Pamiętajmy o tym zwłaszcza teraz, gdy są tacy, którym marzy się powrót do imperialnej przeszłości” – napisał rzecznik polskiej dyplomacji Łukasz Jasina na Twitterze.

Michaił Gorbaczow nie żyje. W naszej pamięci pozostanie jako ten dzięki któremu Związek Radziecki przeszedł do historii -choć on chciał go uratować. Pamiętajmy o tym zwłaszcza teraz gdy są tacy którym marzy się powrót do imperialnej przeszłości. — Łukasz Jasina (@LukaszJasina) August 30, 2022

Zmarł Michaił Gorbaczow.

Krótki etap, kiedy Rosja mogła iść w stronę cywilizacji. — Jasiu Jan♿🇵🇱 ✌️🇪🇺🏳️‍🌈 (@jasiu320) August 30, 2022

Zmarł Michaił Gorbaczow, człowiek który chciał uratować Związek Radziecki ale mu nie wyszło, przez co dziś jest poważany. Oczywiście należy złożyć mu hołd jako zmarłemu, ale jednocześnie nie przeceniać jego zasług. — George Orwell (@George_Orwell__) August 30, 2022