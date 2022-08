REKLAMA

Weganka została skazana na dożywotnie pozbawienie wolności za zagłodzenie na śmierć własnego syna. Serwowała mu ścisłą wegańską dietę. 18-miesięczny chłopczyk zmarł ważąc zaledwie 7,5 kg.

39-letnia Sheila O’Leary, która wraz z całą rodziną stosowała ścisłą dietę wegańską, została skazana na podstawie sześciu zarzutów: morderstwa pierwszego stopnia, kwalifikowanego znęcania się nad dziećmi, kwalifikowanego zabójstwa, znęcania się nad dziećmi i dwóch zarzutów zaniedbania dziecka.

Podczas rozprawy sądowej na Florydzie, gdzie skazano ją na dożywocie, O’Leary nie okazywała żadnych emocji. Powiedziała jedynie, że nie chce składać oświadczenia, rezygnuje z mowy końcowej.

Te same zarzuty przedstawiono jej mężowi. Ryan Patrick O’Leary wciąż siedzi w areszcie w oczekiwaniu na finał procesu.

Śledczy ustalili, że małżeństwo karmiło swojego syna jedynie surowymi owocami i warzywami oraz mlekiem z piersi. W chwili śmierci, w 2019 roku, półtoraroczny chłopczyk ważył zaledwie ok. 7,5 kg. Mniej więcej tyle powinno ważyć półroczne dziecko.

Sentencing for Sheila O’Leary, found guilty June 28 in the 2019 starvation death of her toddler son, delayed to Aug.8 due to lack of presentence report and other issues. pic.twitter.com/lfxIpTXYhV

— Michael Braun (@MichaelBraunNP) July 25, 2022