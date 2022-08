REKLAMA

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaapelował do rosyjskich żołnierzy i zaproponował im ucieczkę w celu ratowania własnego życia.

Jak podają media, Ukraińcy oficjalnie rozpoczęli kontrofensywę w obwodzie chersońskim na południu kraju w celu wyzwolenia największego miasta w tym regionie, czyli Chersonia. Armia ukraińska zniszczyła już rosyjskie składy amunicji i odbiła kilka wsi.

REKLAMA

Zełenski zwrócił się do rosyjskich żołnierzy

W poniedziałek późnym wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że Ukraińcy wypędzą wszystkich okupantów i odzyskają zagrabione tereny. Przy okazji zwrócił się do rosyjskich żołnierzy, którym zasugerował ucieczkę z pola walki lub poddanie się z poszanowaniem prawa międzynarodowego.

„Najeźdźcy dobrze o tym wiedzą. Jeśli rosyjscy żołnierze chcą przetrwać, to czas, aby uciekli, wrócili do domu. Jeśli boją się wrócić do Rosji, niech poddadzą się, a my zagwarantujemy im przestrzeganie wszystkich norm konwencji genewskich. Jeśli mnie nie posłuchają, zmierzą się z naszymi obrońcami, którzy nie spoczną, nim nie wyzwolą wszystkiego, co należy do Ukrainy” – podkreślił prezydent Zełenski, cytowany przez agencję Ukrinform.